Самарская пенсионерка шесть лет добивается прописки в квартире, выданной взамен аварийного жилья

Дом по ул. Льва Толстого, 86 признали аварийным и подлежащим сносу еще в 2014 г. Городская администрация в лице Александра Карпушкина поручила департаменту управления имуществом снести здание до 31 декабря 2015 года и предоставить другие жилые помещения самарцам, занимавшим в аварийном доме квартиры по договорам социального найма.

В числе таких жильцов оказалась и инвалид третьей группы Тамара Григорьевна Капитонова со своим 36-летним сыном и племянницей-сиротой, находящейся у женщины на попечении. Новое жилье во вторичном фонде Самары семье Татьяны Капитоновой шесть лет назад предоставил СОФЖИ, которому власти Самары передали соответствующие полномочия.

В ответе регионального минстроя от 22 мая 2018 г. на обращение Татьяны Капитоновой отмечается, что ведомство предоставило субсидии Самарскому областному фонду жилья и ипотеки (в соответствии с госпрограммой региона "Развитие жилищного строительства в Самарской области" до 2020 г.) за счет средств областной казны на реализацию мероприятий по переселению граждан из ветхого и непригодного жилья в Самарской области.

СОФЖИ за счет бюджетных средств купил квартиры.

"Согласно информации СОФЖИ, для переселения граждан, проживающих по договорам соцнайма, и последующего оформления земли под аварийным домом в собственность, Фонд запланировал обмен муниципальных помещений и помещений, приобретенных для переселения", — сообщили тогда в минстрое.

Но, в связи с отказом Управления Росреестра по Самарской области в госрегистрации перехода прав собственности и дальнейшим обжалованием его в судебном порядке, передача приобретенных Фондом жилых помещений затянулась на длительный период. Учитывая эту ситуацию, СОФЖИ с ДУИ согласовали механизм передачи купленного жилья для переселения нанимателей аварийных квартир путем заключения договора о безвозмездной передаче имущества (в порядке целевого пожертвования) с указанием конкретных нанимателей, которые будут переселены в конкретные квартиры.

В соответствии с этой процедурой СОФЖИ должно было передать 110 квартир в муниципальную собственность, а переселенцы — заключить договор соцнайма на новую указанную квартиру. На это было отведено три месяца. Но процесс затянулся на несколько лет.

В конце марта 2018 г. УФССП по Самарской области запретило Росреестру проводить сделки с имуществом СОФЖИ, и процесс передачи квартир в муниципальную собственность остановился.

"После снятия запрета СОФЖИ совместно с Управлением Росреестра и ДУИ возобновят мероприятия по передаче жилья в муниципальную собственность", — ответили Татьяне Капитоновой в минстрое в мае 2018 года.

Однако переселенцы до сих пор прописаны в доме по ул. Льва Толстого, в прописке по новым адресам им отказывают. Ветхий дом, к слову, до сих пор не снесли, несмотря на постановление сделать это до 31 декабря 2015 года. Более того, там продолжают жить те, кто в свое время отказался заключать договор с СОФЖИ.

"У тех, кто сейчас продолжает жить в аварийном доме, произошло недопонимание с властями. Люди решили, что им нужно будет оплачивать коммунальные услуги и в старом доме под снос, и в том жилье, куда их переселят. А слишком накладно, поэтому они не стали заключать договор на переселение", — рассказывает Татьяна Гордеева.

Что до согласившихся на переезд из разрушающегося дома, то они оказались жертвами бюрократических проволочек. Вот уже шесть лет переселенцы добиваются права прописаться в новом жилье. Более того, с 2018 года власти Самары настаивают на изъятии у них части квартир, ранее переданных по договору соцнайма.

"В жилищном отделе Ленинского района Самары говорят, что в свое время нам слишком много дали, и теперь хотят забрать, — рассказывает Татьяна Капитонова. — СОФЖИ в свое время посчитало стоимость нашего жилья на ул. Льва Толстого, озвучило сумму в 4,5 млн рублей на приобретение новых квартир по договору соцнайма. Мы в сумму уложились и приобрели три однокомнатные квартиры. В одной проживаю я, в другой мой 36-летний сын, в третьей племянница-сирота со своим ребенком. А сейчас городские власти хотят отобрать часть жилья, мотивируя тем, что на один лицевой счет положена лишь одна квартира".

В такой ситуации оказались и другие переселенцы с ул. Льва Толстого, 86. Соседка Татьяны Капитоновой, получившая шесть лет назад малосемейку в 24 кв метра, тоже добивается прописки в новом жилье. "Но власти не дают ей прописаться, потому что сейчас ее жилье на 1,2 кв метра больше, чем было прежде. Теперь чиновники руководствуются при подсчете не стоимостью, а квадратными метрами", — поясняет Татьяна Григорьевна.

Женщина с просьбой о помощи обращалась во многие инстанции — региональный минстрой, к областным и местным властям. Она сказала, что муниципальные чиновники не скрывают иронии, услышав ее просьбу.

"Они говорят: "Вы что же, думаете, в Советском Союзе живете? Никто вам ничего не должен. Если хотите — покупайте, берите жилье в ипотеку", — вспоминает Татьяна Капитонова. — Так Василенко нам говорил, когда мы узнали, что нас выгоняют из нового жилья".

Волга Ньюс получил ответ на запрос от городского департамента управления имуществом, в котором подтверждается, что семья Капитоновой Т.Г. в составе четырех человек зарегистрирована в "коммуналке" по ул. Льва Толстого, 86, на площади 20,8 кв метров. Также в ДУИ признали, что в октябре 2014 г. действительно выходило распоряжение о признании дома аварийным и подлежащим сносу.

Однако выяснилось, что ведомство изменило сроки переселения, передвинув их с 2015-го на 2022 год.

"Переселение граждан из указанного многоквартирного дома будет осуществлено в рамках третьего этапа финансирования государственной программы Самарской области "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда признанного таковым до 1 января 2017 года" до 2025 года, утвержденной постановлением правительства Самарской области от 29.03.2019. Планируемая дата окончания переселения из указанного многоквартирного дома — 2021–2022 гг.", — заявили в департаменте.

В ДУИ также подтвердили, что СОФЖИ приобрел семье Капитоновой три однокомнатные квартиры, подчеркнув, что по сей день жилье не находится на балансе муниципалитета, "в связи с чем вопрос о заключении договора социального найма департаментом рассмотрен быть не может".

А решением Ленинского районного суда от декабря 2018 г. семье Капитоновой отказано в удовлетворении иска к ДУИ предоставить три отдельных жилых помещения. Апелляция также не принесла плодов. Таким образом, городские власти действительно намереваются забрать ранее полученные женщиной и ее родственниками квартиры взамен аварийной на ул. Льва Толстого.

Сегодня ДУИ ссылается на ст. 89 ЖК РФ, в соответствии с которой предоставляемая в связи с переселением квартира должна быть равнозначна по общей площади ранее занимаемому жилью (т.е. 20 "квадратов" на четверых). В то же время, отметили в департаменте управления имуществом, "предоставленные СОФЖИ вышеуказанные жилые помещения не соответствуют требованиям ЖК РФ по площади и числу предоставленных помещений".

"Квартиры, которые нам предоставили — это вторичный фонд. Мы там живем уже шесть лет, сделали ремонт, считаем, что живем там по праву, — переживает Татьяна Григорьевна. — Изначально по документам утверждалось, что квартир куплены нам. А сейчас власти говорят, что СОФЖИ купило слишком много. При том, что в 2015 г. те же городские чиновники нам советовали соглашаться работать с Фондом, дескать в СОФЖИ переселят в лучшее место, чем мэрия. Сотрудники Фонда тогда лично приходили в каждую квартиру, все замеряли, высчитывали стоимость земли и делили ее на всех проживающих".

Депутат Ленинского района Самары Александр Шатилов считает, что здесь налицо "разгильдяйство чиновников".

"Здесь очевидное разгильдяйство чиновников. Как я думаю, СОФЖИ И ДУИ выбрали неверную правовую схему предоставления жилья, о чем указал Арбитражный суд Поволжского округа в деле NА55-23460/2015. В настоящий момент чиновников видимо устраивает статус-кво, к огромному разочарованию переселенцев из ветхого жилья. К сожалению, власть имущих не интересуют люди, которые в прямом смысле сидят шесть лет на чемоданах под угрозой выселения из новых квартир", — заключил депутат.