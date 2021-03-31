Члены молодежного парламента и волонтеры очистят Самару от незаконной рекламы

В среду, 31 марта, прошло заседание Общественного молодежного парламента при городской думе Самары. Основные вопросы, которые обсудили активисты, связаны с проблемами экологии и мероприятиями по благоустройству областного центра. В совещании приняли участие председатель гордумы Алексей Дегтев и заместитель главы Самара — руководитель департамента городского хозяйства и экологии Олег Ивахин.

Центральной темой повестки дня стало проведение городской добровольческой экологической акции "Пожиратели незаконной рекламы". Она проходит каждый год в рамках месячника по благоустройству. В рамках акции волонтеры очищают стены жилых домов, столбы, остановочные павильоны от незаконной рекламы, объявлений.

"В акции задействованы учащиеся школ, гимназий, лицеев, студенты средних специальных и высших учебных заведений. Идея родилась здесь, в молодежном парламенте. Мероприятие общественно значимое и успешно реализуемое", — отметил председатель молодежного парламента Алексей Сатонин.

Алексей Дегтев рассказал, что эта акция распространилась по России.

"Уже и в других регионах по примеру самарцев эти проблемы начинают решать. Мы были по приглашению наших коллег в Саратове на форуме общественных инициатив, где рассказали о нашей акции. Интерес к ней был неподдельный. И, конечно, этот опыт надо транслировать, но в первую очередь распространять его в собственном городе", — отметил спикер гордумы.

Председатель городской думы отметил, что проект не имеет практически никаких ограничений для участников: ни возрастных, ни гендерных.

Еще один вопрос, который рассмотрели молодые парламентарии — участие города во Всероссийской акции по очистке от мусора берегов водоемов "Вода России" — составной части национального проекта "Экология".

"Вопрос приобретает все большую актуальность в связи с необходимостью сбережения водных ресурсов, — отметил Алексей Дегтев. — Вы знаете, что существует целая программа по спасению Волги. К сожалению, в ухудшении экологической обстановки большую роль играет человеческий фактор".

Председатель думы напомнил, что ежегодно 20 мая проводится День Волги, через два дня после него стартует акция "Вода России". Всероссийская акция проводится Центром развития водохозяйственного комплекса Минприроды России ежегодно с 2014 года. Члены молодежного парламента проголосовали за то, чтобы поддержать акцию и принять в ней участие.

Также молодые парламентарии обсудили вопросы, связанные с участием молодежи в месячнике по благоустройству Самары. Олег Ивахин рассказал, что городская администрация планирует провести четыре "средника" — 7, 14, 21 и 28 апреля и три субботника — 10, 17 и 24 апреля.

"Всех желающих принять участие в месячнике шанцевым инструментом мы обеспечим", — пообещал Олег Ивахин.

Подробный материал о заседании молодежного парламента при думе Самары читайте в пятничном номере газеты "Волжская коммуна" от 2 апреля 2021 года.