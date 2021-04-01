Городские депутаты обсудили вопросы очистки берегов Волги и других водоемов

Вопросы сохранения водных ресурсов, расположенных на территории областного центра, обсуждали 1 апреля на рабочем совещании при председателе Думы Самары.

Открывая совещание, председатель Думы Самары Алексей Дегтев отметил, что бережное отношение к водным ресурсам — один из важных аспектов сохранения благоприятной экологической обстановки в Самаре. Отдельное внимание спикер гордумы уделил теме сбережения Волги. Он добавил, что уровень загрязнения реки в городской черте вызывает тревожность у эко-активистов, общественников и власти.

"На некоторых участках Волга обмелела, заболотилась, популяция промысловых рыб сокращается, — отметил Алексей Дегтев. — Для решения этих вопросов необходима ежедневная работа и миллиарды финансовых ресурсов. Нужно объединять усилия с соседними регионами".

Вопросы сохранения водоема, сокращения числа выбросов в Волгу решаются в рамках национального проекта "Экология", активным участником которого является Самара. В стадии завершения реконструкция городских очистных канализационных сооружений (ГОКС). Уже построена станция ультрафиолетового обеззараживания воды, которая позволит очищать стоки без применения хлора.

Внимания требуют не только крупные реки. На территории Самары расположено 170 малых водоемов, 69 из которых — в Куйбышевском районе.

"Хочется, чтобы представители власти и районные депутаты взяли эти территории на контроль. Тут нужна кропотливая работа — начиная от ручного сбора мусора и завершая применением современных технологий очистки воды", — уверен Алексей Дегтев.

Сбережению водоемов помогает участие города во всероссийской акции "Вода России" — части национального проекта "Экология". В Самаре в мероприятии традиционно принимают участие муниципальные служащие, депутаты, волонтеры и просто неравнодушные жители.

В 2021 году к акции присоединяются новые волонтеры. Они очистят берег Татьянки в Куйбышевском районе, прибрежную зону Волги на участке от Загородного парка до Постникова оврага. Кроме того, сбор мусора будет вестись на малых водоемах в городской черте — на озерах в сквере "Дубовый колок", на Сорокиных хуторах, на проспекте Кирова близ дома № 321. Также по просьбе местных жителей, которые обратились к Алексею Дегтеву, запланировано привести в порядок берега озера на улице Ташкентской, близ домов № 102 и № 104.

Подробнее о том, какие еще вопросы были затронуты на совещании читайте завтра, 2 апреля, в новом номере газеты "Волжская коммуна".