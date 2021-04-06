Ночью в Тольятти обгорели шесть автомобилей

Во вторник, 6 апреля, около 3:52, загорелись машины у дома № 63 на Южном шоссе в Автозаводском районе Тольятти. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Горел Nissan, также огонь повредил легковушки: Kia, Lada Granta, Hyundai и ВАЗ-2112.

В тушении машин участвовали семь человек, которые ликвидировали пожар в 4:06.

Примерно в то же время — в 3:46 у дома № 10 на бульваре 50-летия Октября в Центральном районе Автограда вспыхнул Mercedes, который 10 пожарных потушили в 3:58.

В региональном управлении МЧС отметили, что причины возгораний и ущерб от пожаров устанавливают.