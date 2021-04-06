Волжский народный хор отправляется в большой гастрольный тур

После нескольких месяцев онлайн-режима Волжский русский народный хор имени П. М. Милославова возвращается к привычному формату работы и отправляется в большой гастрольный тур с программой "Лучшее и новое".

Жители Республики Коми, Архангельской, Вологодской и Ярославской областей увидят легендарные номера и новые постановки — вокально-хореографические картины о волжских берегах, русские народные и авторские песни и танцы.

Концерты проходят в рамках программы "Большие гастроли" и федерального проекта "Мы — Россия", реализующегося ФГБУК "Росконцерт" согласно Всероссийскому гастрольно-концертному плану Министерства культуры РФ.

Гастрольно-концертная программа в городах:

— 11 апреля г. Ухта Республики Коми, городской Дворец культуры в 19:00

— 12 апреля г. Сосногорск Республики Коми, МБУ "МКЦ МР "Сосногорск" в 18:00

— 13 апреля г. Усинск Республики Коми, МБУК "Усинский Дворец культуры" в 19:00

— 14 апреля г. Печора Республики Коми, МБУ "Межпоселенческое клубное объединение "Меридиан" в 18:00

— 15 апреля г. Инта Республики Коми, МБУК "Центр народного художественного творчества "Дворец культуры и техники" в 18:00

— 16 апреля г. Сыктывкар Республики Коми, ГАУ РК "Филармония" в 18:30

— 17 апреля г. Микунь Республики Коми, МБУ "Микуньский городской Дом культуры" в 17:00

— 18 апреля г. Емва Республики Коми, МАУ "Княжпогостский Районный дом культуры" в 16:00

— 19 апреля г. Коряжма Архангельской области, МУ "Коряжемский культурно-досуговый центр" в 18:30

— 20 апреля г. Великий Устюг Вологодской области, МБУК "Великоустюгский культурно-досуговый центр" в 18:30

— 21 апреля г. Вологда Вологодской области, Дом культуры Подшипникового завода в 18:30

— 22 апреля г. Ярославль Ярославской области, Ярославская государственная филармония в 18:30.