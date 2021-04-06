Tele2 в Самарской области начала продажу SIM-карт на OZON

Tele2 запустила продажи SIM с саморегистрацией на площадке маркетплейса OZON. Клиенты могут приобрести карты с тарифным планом "Мой онлайн" любым удобным способом: заказать доставку на дом, забрать в пунктах выдачи или постаматах. Для покупки доступны комплекты подключения с самым востребованным тарифом и балансом 300 рублей на счету.

Tele2 продолжает развивать альтернативные каналы продаж по всей России. Компания запустила дистрибуцию SIM-карт в популярном российском онлайн-ритейлере OZON. Благодаря работе над расширением цифровых подключений клиентов, самарцы могут приобрести комплект Tele2, не посещая салоны связи.

При покупке на маркетлейсе смартфона или планшета, пользователи сразу могут приобрести SIM-карту с востребованным в Самарской области тарифом "Мой онлайн". Предложение включает безлимитные звонки внутри сети, 15 Гб интернет-трафика, 300 минут на звонки абонентам других операторов, бесплатный доступ к соцсетям и мессенджерам, в том числе Telegram. Клиентам также доступны инновационные услуги — возможность навсегда переносить остатки минут и гигабайтов, при минусовом балансе использовать свой оплаченный тариф в полном объеме, делиться гигабайтами по всей стране и "SOS-пакет". Пользователи выбирают оптимальный для них способ получения заказа: курьерской службой до двери, постамат или пункты выдачи. Они расположены даже в отдаленных районных центрах региона, поэтому стать абонентом теперь стало еще проще. Для активации SIM-карты необходимо пройти простую процедуру саморегистрации, подробная инструкция также размещена на сайте маркетплейса.

Tele2 делает акцент на развитии альтернативных каналов продаж во всех регионах присутствия. В связи со сложной эпидемиологической ситуацией компания стремится предоставить своим клиентам возможности подключения без специального посещения салонов связи. Сейчас SIM-карты Tele2 можно приобрести в более чем 2000 точек альтернативных продаж в Самарской области, не меняя привычных маршрутов. Комплекты для подключения есть в "Корпорации центр", "Связном", "Детском мире", а также в гипермаркетах электроники DNS, "М.Видео" и "Эльдорадо", маркетплейсе Wildberries и на АЗС Shell.