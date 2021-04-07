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"Ростелеком": вредоносное ПО стало основным инструментом хакеров в Приволжском федеральном округе

САМАРА. 7 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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За 2020 год центр мониторинга и реагирования на кибератаки Solar JSOC компании "Ростелеком" выявил и отразил свыше 1,9 млн атак на информационные ресурсы организаций. Наибольшее число инцидентов — более 720 тысяч — выявлено в Москве.

Фото: предоставлено ПАО "Ростелеком"

Как и годом ранее, на 6 месте из 8 возможных по количеству атак находится Приволжский федеральный округ. Здесь специалисты Solar JSOC зафиксировали 138 тысяч киберпреступлений, что в 2 раза превышает прошлогодний показатель.

Абсолютное большинство (46%) атак в регионе связано с распространением вредоносного ПО (вирусов, троянов, шпионского ПО и т. п.). Это самый высокий процентный показатель: в остальных федеральных округах доля ВПО в арсенале злоумышленников составила 30-39%. Примечательно, что в 2019 году этот инструмент применялся в ПФО намного реже: только в 30% случаев.

"Использование ВПО в кибератаках продолжает расти из года в год в целом по стране. При этом показатели осведомленности корпоративных пользователей в Приволжском федеральном округе остаются крайне низкими: в среднем каждый четвертый пользователь открывает полученное фишинговое письмо или становится жертвой других инструментов социальной инженерии. Нельзя игнорировать и усиление социального вектора за счет тематики COVID-19 и пандемии", — отметил Алексей Павлов, заместитель директора центра мониторинга и реагирования на кибератаки Solar JSOC по развитию бизнеса SOC компании "Ростелеком".

Доля инцидентов, связанных с эксплуатацией уязвимостей в веб-приложениях (веб-порталах, электронной почте, личных кабинетах и т. д.), напротив, упала и составила 22% против 30% в 2019 году. Доля атак с использованием механики подбора учетных данных от внешних интернет-ресурсов также снизилась за год с 14% до 11%. Однако в количественном выражении число подобных инцидентов в регионе всё равно превышает прошлогодние показатели.

Аналогичное распределение по типам атак эксперты Solar JSOC наблюдают в большинстве регионов. Так, самым популярным методом взлома корпоративных инфраструктур преимущественно остается заражение ВПО. В условиях удаленки этот хакерский инструмент стал более эффективным, так как ИБ-службы не могли полноценно контролировать работающих из дома сотрудников и соблюдение ими политик безопасности. В 75% случаев вирус доставлялся на компьютер жертвы через фишинговые рассылки.

Вторым по популярности методом атаки на организации почти во всех федеральных округах стало использование уязвимостей в веб-приложениях, а на третьем месте — подбор пароля и компрометация учетных данных от внешних интернет-ресурсов организаций.

Также во всех регионах без исключения выросла доля DDoS-атак — она составила 5-9% от общего количества инцидентов (годом ранее этот показатель не превышал 6% в целом по стране). Это объясняется тем, что в 2020 году существенно выросла значимость каналов связи и онлайн-сервисов, которые обеспечивали не только доступность онлайн-ресурсов, но и удаленный доступ сотрудников в корпоративную инфраструктуру. Такое изменение ИТ-ландшафта открыло новые возможности для злоумышленников.

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