Дмитрий Азаров выразил поддержку "Крыльям Советов" перед матчем с "Динамо"

В среду, 7 апреля, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров встретился с игроками команды "Крылья Советов", чтобы настроить на успешную игру и обсудить планы по развитию клуба. Во встрече, состоявшейся накануне ответственного матча, приняли участие игроки, тренерский штаб и руководство футбольного клуба.

"Крылья Советов" — действительно народная команда, с богатой историей и мощной поддержкой болельщиков. Таких клубов в стране не так много. И хочу сказать, что в российской премьер-лиге нас ждут. В таких командах, как "Крылья", лига нуждается. Поэтому рассчитываю, что мы будем укреплять позиции", — отметил глава региона.

Благодарность губернатору выразил главный тренер команды Игорь Осинькин, который рассказал, что сейчас у клуба есть все необходимое для работы: материально-техническая база, финансовые условия. Но самое главное, сейчас "Крылья Советов" — это настоящая команда, которая сформирована из единомышленников, профессиональных, опытных людей, готовых работать на результат.

"Я хотел бы сохранить как можно дольше футболистов из этого состава. У нас получилось создать коллектив, который может выполнять поставленные задачи. И не только сейчас, на этот сезон, но и на следующий команда может быть конкурентоспособной", — считает тренер команды.

Сейчас "Крылья" находятся на подъеме, о чем свидетельствуют результаты последних матчей Футбольной национальной лиги. Наша беспроигрышная серия обеспечила клубу прочное лидерство в турнирной таблице ФНЛ. Во многом это заслуга тренерского состава "Крыльев Советов". Высокий профессионализм Игоря Осинькина, ответственность и умение формировать слаженную команду отметил Дмитрий Азаров.

"Таких тренеров, которые умеют правильным образом осуществлять переход футболиста из молодежного футбола во взрослый, не очень много. Я сам занимался игровым видом спорта, и понимаю, что этот этап, как правило, оказывается самым сложным", — подчеркнул губернатор.

Глава региона отметил, что немаловажным является и ощущение "своей команды", которое позволяет игроку раскрываться в полной мере. "Понимаю, что у многих из вас будут предложения. Они и сейчас появляются, и будут появляться в течение сезона, после его окончания. Но найти тот коллектив, который помогает вам раскрываться, достигать результата, — это дорогого стоит", — отметил Дмитрий Азаров.

Впереди — важнейшая игра с "Динамо" в четвертьфинале Кубка России. Противостояние "Крылья Советов" и "Динамо" имеет многолетнюю историю, еще со времен чемпионатов и Кубков СССР. Всегда эти игры проходили в упорной и бескомпромиссной борьбе.

"Завтра состоится самая важная для нас на данный момент игра. Спасибо огромное, что приехали. Для команды это очень значимо. Команда достаточно молодая, и когда первое лицо области приезжает и дает такой заряд, это никого не может оставить равнодушным", — поблагодарил спортивный директор "Крыльев Советов" Сергей Корниленко.

"Для вас сейчас нет не важных игр. По-моему, это достижение. В "Крыльях" такого давно не было. Раньше у меня складывалось ощущение, что клуб игры делил. У лидеров очки забирали, а там, где должны были совершенно точно побеждать, теряли очки из-за недолжного настроя. Завтрашняя игра позволяет проявить себя. Надеюсь, вы этим шансом воспользуетесь. Это шанс и для команды, и для каждого из вас", — настроил игроков "Крыльев Советов" Дмитрий Азаров.