"Дом по другим правилам" Tele2 вошел в число лучших инфоповодов 2020 года

Tele2 подводит итоги проекта "Дом по другим правилам", который был запущен в начале пандемии в апреле 2020 года для поддержки клиентов. За год его посетили более 3 млн человек. Проект вошел в число лучших инфоповодов рейтинга "Медиалогии" по итогам исследования "Инфоповод 2020. ИТ-Телеком".

Аналитики "Медиалогии" отобрали самые резонансные инфоповоды, которые были инициированы компаниями телеком-отрасли и вызвали наибольший интерес СМИ в 2020 году. Вес события определялся информационно-аналитической системой "Медиалогия" на основе количества сообщений и медиаиндекса. Этот показатель эффективности PR учитывает влиятельность СМИ, тональность инфоповода, а также заметность публикации. В шорт-лист премии вошли инфоповоды с объемом публикаций более 100 и суммарным показателем медиаиндекса от 1000 пунктов.

В апреле "Дом по другим правилам" отмечает свой первый день рождения — он начал принимать гостей в период самоизоляции год назад. В digital-пространстве проходят лекции, эксклюзивные мастер-классы, тренировки, выставки, кинопросмотры.

С момента открытия в "Доме по другим правилам" побывало более 3 млн гостей. При этом половина пользователей стали регулярными посетителями площадки. Пользователи не потеряли интерес к проекту и после окончания периода самоизоляции и нашли для себя занятия по душе. За время работы дома участники готовили фирменные блюда вместе с шеф-поварами популярных ресторанов Москвы, занимались спортом, учились управлять личными финансами, смотрели лекции по истории искусства.

Летом Tele2 пригласила всех гостей дома в путешествие по разным регионам Поволжья, Сибири и Дальнего Востока. Осенью посетители digital-пространства побывали в Перми, Москве, Челябинске, Иркутске и Мурманске. Наиболее активны в посещении года были пользователи из Москвы и Санкт-Петербурга — 19% и 14%. Также в топ-5 наиболее активных городов вошли Екатеринбург, Краснодар и Челябинск.

В "Доме по другим правилам" не нужно регистрироваться или оформлять подписку. Зайти в него может любой посетитель, независимо от того, абонентом какого оператора он является. Развлечения в онлайн-пространстве оказались по вкусу людям всех возрастов, но большую часть из них составили гости в возрасте от 25 до 34 лет. Женщины проводили время в digital-доме чаще мужчин — 59% против 41%. Большая часть пользователей смотрела контент со смартфонов и планшетов (89%). Остальные — со стационарных компьютеров.

Фильмы в "Кинозале" посмотрела примерно четверть гостей дома по другим правилам. 21% посетителей стали зрителями онлайн-концертов в "Гараже", в том числе и выступление на квартирнике певицы Ёлки. Эта трансляция стала самой популярной за все время работы онлайн-дома — ее посмотрели 1,5 миллиона человек. В число миллионных трансляций вошли "Гуляем по южному базару и готовим блюда", "Дворы Санкт-Петербурга", "Как из одного коктейля сделать десять". Большой популярностью у гостей дома пользовался и тренажерный зал — в нем побывали 20% гостей digital-пространства.

Чаще всего жители разных городов посещали онлайн-дом в период новогодних праздников. Так, 31 декабря в нем побывали почти 37 тыс. пользователей. Оператор продолжит развивать проект и создавать новый контент, чтобы посетители могли всегда почерпнуть для себя что-то новое и с пользой провести время на онлайн-площадке.