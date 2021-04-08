Дмитрий Азаров обсудил с сотрудниками Центра управления регионом работу с обращениями граждан

В четверг, 8 апреля, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров приехал в Центр управления регионом (ЦУР), чтобы оценить его работу с момента создания, а также обсудить с руководством и сотрудниками меры по ее усовершенствованию.

ЦУР Самарской области заработал 25 ноября 2020 года. За четыре месяца сотрудники Центра управления регионом с помощью системы "Инцидент Менеджмент" передали исполнителям почти 24 тыс. сообщений из социальных сетей, а также 5 тыс. обращений, поступивших через платформу обратной связи "Госуслуги. Решаем вместе".

Руководитель центра Сергей Рыжиков рассказал Дмитрию Азарову, что работа ведется по нескольким направлениям. Первое - отраслевое - проводит централизованный сбор обращений граждан, оставленных через сервис "Госуслуги. Решаем вместе", передает их конкретным исполнителям - отраслевым министерствам или муниципалитетам, а также контролирует сроки и качество подготовки ответов и решения обозначенных проблем.

По самым важным темам - медицине, образованию, социальной сфере, ЖКХ, дорожно-транспортной инфраструктуре - в ЦУРе работают закрепленные сотрудники профильных министерств, которые отвечают за передачу вопросов граждан конкретным специалистам, закрепленным за тем или иным направлением. Дмитрий Азаров вместе с куратором направления "Образование" на конкретном примере разобрали, как выстроена эта работа.

"Сейчас наиболее часто звучит тема горячего питания в школах. Зачастую поступают положительные отзывы, но бывают и жалобы. К примеру, сегодня поступила жалоба от родительницы ученика тольяттинской школы №59 по качеству питания. Она не содержит конкретики, и для уточнения информации, отработки мы передали все данные заявителя и само сообщение сотруднику министерства образования и науки, который курирует опрос по обеспечению младшеклассников горячим питанием", - рассказала куратор направления.

"Знаете, что я сделал бы и делаю иногда в своей должности? Просто позвонил бы этому человеку, поскольку есть телефон, и уточнил бы суть претензии. Важно не устраивать "чиновничий футбол", а как можно оперативнее решать проблемы", - обратился губернатор к сотрудникам ЦУРа.

Также Дмитрий Азаров акцентировал внимание на том, что обращение не может считаться отработанным, если не предпринято конкретных действий, а лишь рекомендовано обратиться в тот или иной орган.

"Коллеги, отрабатывайте все по принципу "единого окна", не надо человека больше никуда направлять, ни в какое министерство, ни в какой департамент. Дальше это все должно происходить автоматически. Вы должны найти ответственного исполнителя, чтобы он сам связался с заявителем", - подчеркнул глава региона.

Еще одна актуальная тема, по которой поступает значительное количество вопросов, - проведение прививочной кампании от коронавируса. Здесь сотрудники ЦУРа отслеживают все сообщения от граждан, желающих вакцинироваться, связываются с ними, помогают записаться на прививку.

Все обращения, поступающие в ЦУР - как через платформу "Госуслуги. Решаем вместе", так и из социальных сетей - делятся по темам и отражаются на специальной "тепловой карте" региона.

Дмитрий Азаров в режиме онлайн проверил, как обстоят дела с обращениями граждан по теме дорог, которая с приходом весны становится особенно актуальной.

"Сейчас у нас "горит" Сергиевский район, там 15 обращений по теме дорог. Для этой территории 15 сообщений на 1000 жителей - достаточно много, поэтому район попал в "красную зону", - рассказал глава региона. - Все они содержат сообщения о выбоинах, ямах и просьбы отремонтировать дороги".

Общаясь с сотрудниками ЦУРа, Дмитрий Азаров отметил, что крайне важно относиться к обращениям граждан неформально, делать так, чтобы помочь конкретному человеку решить свою проблему. От качества работы ЦУР зависит социальное самочувствие жителей региона, а значит и основа его дальнейшего успешного развития.