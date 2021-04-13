Wink представляет четвертый сезон сериала "Детство Шелдона" в переводе и озвучке Кураж-Бамбей

15 апреля в Wink состоится эксклюзивная премьера четвертого сезона сериала "Детство Шелдона" в переводе и озвучке от Дениса "Кураж-Бамбей" Колесникова. Четвертый сезон состоит из 18 эпизодов, каждую пятницу в видеосервисе будут выходить две серии в новом переводе.
"Детство Шелдона" — американский ситком, спин-офф популярного комедийного сериала "Теория большого взрыва". Сериал повествует о девятилетнем вундеркинде Шелдоне Купере, который приступает к обучению в средней школе Восточного Техаса. Взрослый Шелдон — один из самых популярных персонажей в "Теории большого взрыва".
В четвертом сезоне зрители узнают, какие приключения ждут гениального мальчика в колледже. Три первых сезона "Детства Шелдона" в переводе Кураж-Бамбей также станут доступны 15 апреля в подписке Wink.
В Wink представлена большая коллекция фильмов и сериалов в озвучке Кураж-Бамбей: от классической "Теории большого взрыва" до новинок кинопроката.
Последние комментарии
Прибывалка63 умерла после появления в Самаре Яндекс.Транспорт
Всё написали, кроме того как называется приложение
Автор заметки может уточнить, где это в Самарской области тоннели под ж/д., особенно "тоннель под ж/д на 3,6 км дороги общего пользования регионального значения в Самарской области Волжский - Курумоч - "Урал"? автор точно ни чего не попутал? Под железной дорогой на указанной трассе - сдвоенный путепровод длинной 34 метра (а не километра!) в посёлке Волжский...
Вот за ограничение большегрузов спасибо -)
А ничего,что мы ,живущие на заводском шоссе,будем с 24 до 7 слушать рёв большегрузов?!