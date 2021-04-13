В Тольятти горела котельная на ул. Ульяны Громовой

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В понедельник, 12 апреля, около 6:34, начался пожар на ул. Ульяны Громовой, 1а в Тольятти. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.