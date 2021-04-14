"ВЭБ.РФ" потребовал активы ГК "Автоком"

Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" подала заявления в арбитражные суды с требованием обратить взыскание на имущество нескольких компаний ГК "Автоком" в счет погашения их обязательств.

В числе должников - ООО ТД Автоком", ООО "РУТС Автоком", ООО "Технотранс", ПАО "Калужский завод автомобильного электрооборудования", ОАО "СеАЗ-Актив". В некоторых исках раскрывается предмет залога. Так, "ВЭБ.РФ" требует передать здание на территории автокомпонентного завода ООО "Кинешма Аутомотив Компонентс" в Ивановской области. Площадь объекта - 40,7 тыс. кв. м, начальная цена продажи - 158,8 млн рублей. В залоге у банка также земельный участок (более 50 тыс. кв. м) стоимостью 4,17 млн рублей. По адресу этого завода работает индустриальный парк "Кинешма" под руководством председателя совета директоров промышленной группы компаний "АвтоКом" Вячеслава Малеева.

Кроме того, "ВЭБ.РФ" взыскивает активы Калужского завода автомобильного электрооборудования: склад полупроводников, здание центра энергослужбы, еще один склад и три земельных участка. Цена этого имущества определена в 30,7 млн рублей. По адресу завода также работает индустриальный парк "Азаровский", который сдает площади в аренду.

У "СеАЗ-Актив" банк намерен забрать трехэтажное здание в городе Серпухово Московской области и участок общей стоимостью 10,7 млн рублей. Объекты находятся на территории бывшего Серпуховского автомобильного завода, до 2011 г. выпускавшего машины "Ока". В 2020 году завод получил статус Индустриального парка "Серпухов".

Долги предприятий ГК "Автоком" изначально образовались по кредитам АО "Глобэксбанк", затем они по цепочке перешли АКБ "Связь-Банк" и ГК развития "ВЭБ.РФ". В 2020 году "ВЭБ.РФ" выставлял права требования к компаниям "Автокома" на аукцион за 467 млн рублей. В этом году сумма увеличилась до 515,9 млн рублей. Причем по некоторым кредитам поручителем выступало ООО "Самара-Авиагаз", бенефициаром которого является теперь уже бывший партнер Вячеслава Малеева Валерий Николаев. Сейчас оба бизнесмена пытаются обанкротить компании друг друга.

В Государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" отказались комментировать тему. Вячеслав Малеев на вопрос Волга Ньюс о том, как повлияют действия банка на предприятия "Автокома", ответил, что они работают в нормальном режиме.