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16 апреля в Wink впервые в прямом эфире кулачные бои TOP DOG

САМАРА. 14 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Видеосервис Wink подготовил настоящий сюрприз для поклонников кулачных боев. Впервые в прямом эфире состоится эксклюзивная трансляция турнира TOP DOG FC 8 — начало в 21:00 (время московское) 16 апреля 2021 года. Организаторы TOP DOG подготовили мощный и зрелищный кард для болельщиков.

В турнирах TOP DOG выступают спортсмены (как мужчины, так и женщины), базовыми для которых могут быть другие единоборства — бокс, карате, кикбоксинг, тайский бокс, рукопашный бой и даже регби. Основные правила: бой проходит без перчаток; три раунда по 2 минуты; никакой борьбы в партере, ударов ногами и локтями; допускаются удары из клинча; после нокдауна у бойца есть 10 секунд, чтобы подняться; ничья возможна. Бои проходят на ринге круглой формы (диаметром 5-6 метров), ограждение которого выполнено из блоков сена.

Ярким обещает быть бой в тяжелом весе. Поклонники увидят возвращение одного из самых перспективных бойцов лиги — тяжеловеса Павла Шульского, который сразится с дебютантом организации — боксером Максимом "Литва" Литвинцом. Павел — мастер спорта по боксу и многократный победитель турниров.

В со-главном бое вечера встретятся Михаил "Черкес" Авакян и Валерий Заботин. Михаил дебютировал в кулачных боях в январе 2021 года, но уже заслужил уважение других спортсменов и болельщиков. В своем дебюте Черкес показал себя смелым бескомпромиссным бойцом и досрочно победил Владислава Чернышова. Валерий Заботин возвращается после поражения в противостоянии с Денисом "Ураган" Дула.

В главном бое вечера выступят звезды TOP DOG Тимур "Золотой" Мусаев и Дмитрий "Анубис" Кузнецов. Оба бойца потерпели поражение на предыдущем турнире. Анубис еще не успел показать все, на что способен: бой был остановлен из-за рассечения. Золотой спорно уступил в первом титульном поединке против Искандара Зияева. Теперь оба спортсмена рвутся в бой, чтобы закрыть страницу досадных поражений.

Все поединки будут доступны 16 апреля в прямом эфире в видеосервисе Wink по ссылке wink.rt.ru/topdog.

Только до 18:00 16 апреля 2021 года пользователи видеосервиса Wink могут стать участниками акции "TOP DOG бойцовское имя" и выиграть один из трех фирменных свитшотов. Для этого надо подписаться на Instagram-аккаунт Wink и написать креативный комментарий, содержащий в себе "бойцовское" имя в стиле турниров TOP DOG, которое пользователь придумал для себя. Полные условия акции и критерии определения победителей доступны здесь.

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