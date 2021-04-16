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Далекие и близкие "Девяностые" — финальная серия исторического проекта Сергея Минаева

САМАРА. 16 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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16 апреля 2021 года в видеосервисе Wink и на more.tv премьера финального эпизода многосерийного документального проекта журналиста, писателя и главного редактора Esquire Сергея Минаева "Девяностые". Сложное и очень противоречивое десятилетие многими проклинается, но в то же время именно тогда зародились тренды, которые проросли и влияют на настоящее — от музыки и рекламы до политики. Об этом в "Девяностых" рассказывают главные действующие лица и другие очевидцы изменений.

Сериал состоит из тематических блоков, каждый из которых посвящен самым важным темам девяностых: политике, телевидению и рекламе, музыке и ночной жизни. В основу документального сериала легли личные дневники, аудио- и видеозаписи, редкие архивные документы, а также двести интервью участников событий невероятного десятилетия. Например, о президентских выборах 1996 года рассказывают Татьяна и Валентин Юмашевы, Константин Эрнст, Анатолий Чубайс, Владимир Жириновский, Александр Коржаков, Алексей Венедиктов и многие другие.

Финальная серия проекта называется "Реклама" и посвящена ее зарождению и развитию в стране, где летали самолетами только одной авиакомпании. Многие находки в телерекламе девяностых до сих пор используются в качестве мемов. Уже может не быть на рынке тех товаров или банков, но реклама помнится до сих пор. Не говоря уже о навязчивом продвижении финансовых пирамид. Вместе с многочисленными сомнительными образцами именно в 1990-е появилась по-настоящему качественная реклама, поднявшая ее даже на художественную высоту.

"Последняя серия документального сериала "Девяностые" будет посвящена истории российской рекламы. Это моя самая любимая серия, там будут все — от Лёни Голубкова с "МММ" до банка "Империал" и роликов Тимура Бекмамбетова. Спасибо всем, кто смотрел предыдущие серии, получил много откликов. Вообще я рад и даже немного удивлен, как исторический контент заходит и вызывает активную обратную реакцию. Значит мы не зря стали разбираться в этом десятилетии", — отметил Сергей Минаев.

Проект создается Сергеем Минаевым, Данилой Шараповым и Дмитрием Литвиновым в студии Line Up.

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