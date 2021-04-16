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В 19 раз выросло число саморегистраций в сети Tele2 в Самарской области

САМАРА. 16 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Tele2 в Самарской области фиксирует значительный рост самостоятельных подключений к сети среди самарцев. Саморегистрация позволяет стать абонентом Tele2 без визита в салон связи, достаточно купить комплект в альтернативной рознице и активировать самостоятельно. Каждый месяц число таких клиентов увеличивается на 10%, за год действия программы оно выросло в 19 раз. Преимущественно жители региона покупают карты для подключения в магазинах у дома.

Фото: предоставлено Tele2

Клиенты Tele2 получили возможность самостоятельно активировать SIM-карты в апреле 2020 года. Саморегистрация появилась как безопасная и удобная альтернатива визитам в салоны связи и сразу стала востребованной среди клиентов. За первые две недели количество активаций в Самарской области выросло в 3,2 раза. Процедура саморегистрации очень простая и занимает не более 5 минут. Новым клиентам достаточно установить приложение "Мой Tele2", сделать селфи и сфотографировать паспорт. Действующим клиентам необходимо добавить новый номер к уже зафиксированным в приложении.

Комплекты для самостоятельного подключения бесконтактно доставляли курьеры, водители Яндекс.Go, также SIM-карты пополнили ассортимент продуктовых магазинов шаговой доступности. Количество саморегистраций снизилось с июля по октябрь и совпало с ослаблением карантинных мер. Во второй половине октября число активаций, выполненных абонентами, вернулось на уровень мая-июня и продолжило рост. Сейчас оно увеличивается в среднем на 10% каждый месяц. Самыми популярными остаются тарифы "Мой онлайн" и "Мой онлайн плюс" с объемным пакетом интернет-трафика, на их долю приходится 52% подключений.

Tele2 продолжает развивать альтернативные каналы продаж во всех регионах присутствия. Комплекты для саморегистрации в сети оператора можно приобрести, не меняя привычных маршрутов: в продуктовых магазинах и в сети "Детский мир". Абоненты Самарской области выбирают такой способ подключения в два раз чаще, чем заказывают SIM-карту c доставкой до дома.

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