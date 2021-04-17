Искусствовед и блогер Юлия Панкратова выступит с лекцией в Самаре

В субботу 17 апреля в 18.00 в Третьяковке прочитает лекцию Юлия Панкратова - искусствовед, журналист и арт-блогер (16+).

Юлия Панкратова — обозреватель выставок и профессиональный посетитель музеев, автор Youtube-канала "OH! MY ART".

В лектории к выставке "Передовой отряд" Юлия расскажет, как готовиться к встрече с современным искусством и как получить от него максимум пользы и удовольствия. Встреча пройдет в образовательном центре Третьяковки в Самаре.