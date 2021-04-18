Синоптики предупреждают о ночных заморозках

В начале рабочей недели Приволжское УГМС прогнозирует прохладную, дождливую погоду и заморозки до -2°C.

В ночь на понедельник, 19 апреля, будет переменная облачность. На юге области пройдет небольшой дождь. Ветер будет дуть в северо-восточном направлении со скоростью 5-10 м/с. Температура воздуха составит 0...+5°C. Днем погода существенно не изменится. Ветер изменит направление на восточное и усилится до 9-14 м/с. Столбик термометра покажет 9...14°C.



Ночью на 20 апреля температура опустится до -2...+3°C. Днем будет без осадков. Синоптики предупреждают о порывах ветра местами до 15-17 м/с. Воздух прогреется до 10...15°C.



В ночь на 21 апреля ожидается усиление юго-восточного ветра до 15-20 м/с. Столбик термометра покажет -1...+4°C. Днем в среду будет облачно с прояснениями, пройдет небольшой дождь. Сохранится вероятность сильного ветра. Температура поднимется до 12...17°C, а на западе области до 7°C.



