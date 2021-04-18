Синоптики предупреждают о ночных заморозках

В начале рабочей недели Приволжское УГМС прогнозирует прохладную, дождливую погоду и заморозки до -2°C.
В ночь на понедельник, 19 апреля, будет переменная облачность. На юге области пройдет небольшой дождь. Ветер будет дуть в северо-восточном направлении со скоростью 5-10 м/с. Температура воздуха составит 0...+5°C. Днем погода существенно не изменится. Ветер изменит направление на восточное и усилится до 9-14 м/с. Столбик термометра покажет 9...14°C.
Ночью на 20 апреля температура опустится до -2...+3°C. Днем будет без осадков. Синоптики предупреждают о порывах ветра местами до 15-17 м/с. Воздух прогреется до 10...15°C.
В ночь на 21 апреля ожидается усиление юго-восточного ветра до 15-20 м/с. Столбик термометра покажет -1...+4°C. Днем в среду будет облачно с прояснениями, пройдет небольшой дождь. Сохранится вероятность сильного ветра. Температура поднимется до 12...17°C, а на западе области до 7°C.
Последние комментарии
Как там будет столько кружков, когда всего планируется 24 ученических места. Если бы хотели проявить благотворительность, взяли бы в аренду помещение, как частные детские сады и не трогали ботанический сад.
Хорошее начинание. Во всяком случае, это станет лучшим достижением Г.Н. Гридасова на должности министра Самарской области! Поздравляю Геннадия Николаевича со столь удачным проектом! Наконец-то у него получилось хоть что-то! Думаю, что кроме почтальонов, в проект нужно включить продавцов магазинов. Хотя бы сетевых: "Пятерочка", "Магнит".
и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается
Добрый день. Пос.Мехзавод. 12 квартал дом 3- нет отопления.
и не стыдно в броне по родному городу бегать как псы цепные? Видно помойка с кадрами не только в Росгвардии. позор