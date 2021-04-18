16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Оркестр Росгвардии сыграл детям мелодию из мультфильма "Чебурашка" Синоптики предупреждают о ночных заморозках COVID-19 за сутки: 15 смертей и 193 заболевших В Самарской области введен запрет на посещение лесов в выходные За сутки в Самарской области 15 человек скончались от коронавируса

Общество

Синоптики предупреждают о ночных заморозках

САМАРА. 18 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 46
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В начале рабочей недели Приволжское УГМС прогнозирует прохладную, дождливую погоду и заморозки до -2°C.

В ночь на понедельник, 19 апреля, будет переменная облачность. На юге области пройдет небольшой дождь. Ветер будет дуть в северо-восточном направлении со скоростью 5-10 м/с. Температура воздуха составит 0...+5°C. Днем погода существенно не изменится. Ветер изменит направление на восточное и усилится до 9-14 м/с. Столбик термометра покажет 9...14°C.

Ночью на 20 апреля температура опустится до -2...+3°C. Днем будет без осадков. Синоптики предупреждают о порывах ветра местами до 15-17 м/с. Воздух прогреется до 10...15°C.

В ночь на 21 апреля ожидается усиление юго-восточного ветра до 15-20 м/с. Столбик термометра покажет -1...+4°C. Днем в среду будет облачно с прояснениями, пройдет небольшой дождь. Сохранится вероятность сильного ветра. Температура поднимется до 12...17°C, а на западе области до 7°C.

Гид потребителя

Последние комментарии

Татьяна Антипова 13 апреля 2021 13:23 В Самаре заложат памятную капсулу на месте строительства Детского епархиального центра у Ботанического сада

Как там будет столько кружков, когда всего планируется 24 ученических места. Если бы хотели проявить благотворительность, взяли бы в аренду помещение, как частные детские сады и не трогали ботанический сад.

Евгений Колточник 14 октября 2018 10:34 Почтальоны пройдут обучение по оказанию первой помощи

Хорошее начинание. Во всяком случае, это станет лучшим достижением Г.Н. Гридасова на должности министра Самарской области! Поздравляю Геннадия Николаевича со столь удачным проектом! Наконец-то у него получилось хоть что-то! Думаю, что кроме почтальонов, в проект нужно включить продавцов магазинов. Хотя бы сетевых: "Пятерочка", "Магнит".

Юлия Шехмаметьева 08 октября 2018 15:43 К отоплению подключили почти 93% зданий Самары

и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается

Ольга Ю 08 октября 2018 08:59 К отоплению подключили почти 93% зданий Самары

Добрый день. Пос.Мехзавод. 12 квартал дом 3- нет отопления.

Василий Ерёмин 07 октября 2018 16:47 Участники антинаркотического рейда и спецназ зашли в "Метелицу-С"

и не стыдно в броне по родному городу бегать как псы цепные? Видно помойка с кадрами не только в Росгвардии. позор

Фото на сайте

День открытых дверей в самарском цирке

День открытых дверей в самарском цирке

В Самаре успешно протестировали компьютерную форму сдачи ЕГЭ

В Самаре успешно протестировали компьютерную форму сдачи ЕГЭ

Выпускники школы-интерната №17 выбирают ЕГЭ

Выпускники школы-интерната №17 выбирают ЕГЭ

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2