Полицейские начали проверку из-за пожара в тольяттинском лесу

Сотрудники полиции ведут проверку по факту пожара, начавшегося вечером 19 апреля в 22, 23 кварталах Тольяттинского участкового лесничества в Тольятти. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Напомним, пожар начался 19 апреля, примерно в 18:17. На месте происшествия горели трава и валежник. В 20:45 109 человек локализовали возгорание на площади 2 га.

Всего огонь прошел площадь 5,86 га. Полностью ликвидировали пожар уже в 0:55 20 апреля.