Полицейские начали проверку из-за пожара в тольяттинском лесу

Сотрудники полиции ведут проверку по факту пожара, начавшегося вечером 19 апреля в 22, 23 кварталах Тольяттинского участкового лесничества в Тольятти. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
Напомним, пожар начался 19 апреля, примерно в 18:17. На месте происшествия горели трава и валежник. В 20:45 109 человек локализовали возгорание на площади 2 га.
Всего огонь прошел площадь 5,86 га. Полностью ликвидировали пожар уже в 0:55 20 апреля.
Последние комментарии
Вот это подонок. Поджег дом, что бы получить новое жилье. А детей зачем сжигать нужно было!!! Наверно еще и детские пособия с мамашей пропивали скоты!!!
Удивительно, что по документам минвата негорючий материал. По факту очень горючий. Класс Г3. Страшно представить, что было бы если она дошла до применения в утеплении жилого дома или торгового центра. Здание-факел?
человекек не сгорел а зодахнупся
Такая издевка читается в вашем тексте "горели оконные рамы на площади два кв. м. " А то, что эти оконные рамы находились в 17-ти этажном доме и что чувствовали люди, которые в нем живут вам не интересно?! Нужно сказать спасибо оперативности пожарных, а не ерничать. Интересно как бы вы отреагировали и что написали, если бы это случилось в вашем доме, под вашим балконом, в 4 часа утра?!
Как никто не пострадал? А я слышал, что связали и избили охранника, и теперь он лежит в больнице. Может, уточните?