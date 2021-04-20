Около шести часов в Тольятти тушили горевший лес

Во вторник, 20 апреля, в 0:55, ликвидировали пожар, начавшийся накануне вечером в 22, 23 кварталах Тольяттинского участкового лесничества в Центральном районе. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Напомним, сообщение о пожаре поступило в Центр управления в кризисных ситуациях 19 апреля, в 18:17.

К моменту прибытия пожарных на месте происшествия горела трава и валежник. В тушении участвовали 109 человек, которые в 20:45 локализовали пожар на площади 2 га. Площадь, пройденная огнем, составила 5,86 га. В региональном управлении МЧС России отметили, что пожар ликвидировали 20 апреля, в 0:55. Погибших и пострадавших нет.

На месте происшествия сотрудники ГИБДД обеспечивали безопасный проезд участников дорожного движения.

"По факту возгорания сотрудники полиции ведут проверку, устанавливают и опрашивают очевидцев произошедшего, а также должностных лиц компетентных организаций", — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.