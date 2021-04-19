В лесу Тольятти локализовали крупный очаг горения травы и валежника

В понедельник, 19 апреля, в 18:17 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о горении травы в 22, 23 кварталах Тольяттинского участкового лесничества в Центральном районе, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

К моменту прибытия пожарных на месте происшествия горела трава и валежник. В тушении участвовали 109 человек, которые в 20:45 локализовали пожар на площади 2 га.

Площадь, пройденная огнем, составила 5,86 га. В региональном управлении МЧС России отметили, что погибших и пострадавших нет.