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Транспорт и связь Экономика и бизнес

Офис будущего: Tele2 предлагает сотрудникам гибкий формат работы

САМАРА. 20 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Tele2 подводит итоги первого этапа проекта Tele2Sharing. Представители некоторых функций макрорегиона "Москва" перешли на модель гибкого формата работы с возможностью посещать офис в формате коворкинга.

Фото: предоставлено Tele2

В сентябре прошлого года часть сотрудников офиса Tele2 макрорегиона "Москва" перешла на новый формат работы: в его основу легла гибкая организация офисного пространства. В пилотном проекте Tele2Sharing приняли участие 10% сотрудников макрорегиона — представители юридической, финансовой, PR-дирекций, а также центра операционной поддержки. Концепция нового формата строится на основе принципов работы коворкинга. Участники могут посещать офис в любой день — для этого им необходимо только предварительно забронировать рабочее место. Преимуществами проекта для сотрудников также стали свобода в организации рабочего и личного времени и экономия ресурсов на дорогу.

Для оценки эффективности работы и удовлетворенности сотрудников проектом компания организовала регулярные встречи с участниками "дистанционки", а также опросы между функциями. Подобный мониторинг помогает своевременно и оперативно анализировать обратную связь, сохраняя непрерывность бизнес-процессов компании. Так, результаты анонимного опроса среди представителей всех функций в марте этого года показали, что 79% сотрудников Tele2 макрорегиона "Москва" оценивают доступность взаимодействия с участниками проекта на пять баллов из пяти. Таким образом, проект доказывает свою результативность и позволяет говорить об увеличении числа вовлеченного в него персонала.

Поводом для перехода к более эффективному использованию рабочих мест стал успешный опыт дистанционного формата Tele2 во время пандемии. Весной 2020 года компания перевела 8 000 сотрудников на удаленный режим работы всего за две недели. Также Tele2 впервые в своей истории обустроила "домашний офис" для 2 000 специалистов контактных центров. Это стало сложнейшей задачей для IT-дирекции Tele2, поскольку операторы используют специальное оборудование. Компания смогла быстро обеспечить абсолютно новые условия труда и продолжила работу без потери темпов производительности и качества сервиса.

В феврале 2021 года Tele2 заняла первое место в "Рейтинге работодателей России" от hh.ru в телеком-отрасли и седьмое — среди крупнейших компаний. Высокие позиции в престижном рейтинге подтверждают репутацию Tele2 как сильного и привлекательного работодателя, который играет важную роль в формировании современного устойчивого рынка труда.

Важно, что высокие позиции в рейтинге hh.ru Tele2 заняла в сложный и непредсказуемый 2020 год, который продемонстрировал все преимущества операционной модели компании, эффективность ее корпоративной культуры и способность адаптироваться к экстремальным условиям.

Елена Иванова, заместитель генерального директора по организационному развитию и управлению персоналом Tele2:

"В основе нашей стратегии — "Другие правила", которые подразумевают постоянный поиск уникальных инструментов и практик для управления HR-брендом. Поэтому, вдохновившись успехом "дистанционки" весной прошлого года, мы меняем подход к привычной офисной работе, пробуем новые форматы и укрепляем репутацию привлекательного работодателя. Внедрение проекта Tele2Sharing и дальнейшее его масштабирование позволят нам увеличивать штат сотрудников, не расширяя имеющиеся площади. Главное для нас — не нарушить отлично выстроенных горизонтальных кросс-функциональных связей внутри команд".

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