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Транспорт и связь Экономика и бизнес

Tele2 поддержит онлайн-хакатон по оценке чрезвычайных ситуаций

САМАРА. 21 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Tele2 станет официальным партнером и предоставит обезличенные массивы данных для онлайн-хакатона Emergency DataHack, который пройдет с 28 по 30 мая. Мероприятие проводит МЧС России совместно с проектом "Инфраструктура научно-исследовательских данных" (ИНИД). Цель хакатона — поиск новых решений для предотвращения происшествий и чрезвычайных ситуаций.

Emergency DataHack — это 48-часовое командное соревнование для аналитиков, data scientists и специалистов по машинному обучению, а также географов и гидрологов. В рамках мероприятия МЧС предоставит участникам доступ к данным, которые могут быть использованы для предотвращения чрезвычайных ситуаций. Среди них — обезличенные данные об активности абонентов от компании Tele2. На основе этой и другой информации от партнеров участники онлайн-хакатона построят свои модели машинного обучения, необходимые для решения задач ведомства. Министерство внедрит лучшие разработки, что окажет позитивное влияние на безопасность россиян.

Участники хакатона разработают модели, которые помогут оценить ряд чрезвычайных ситуаций. Data scientists проанализируют вероятность вскрытия реки Лены во время паводка и максимальный уровень воды на гидропостах на этой же местности, а также спрогнозируют возможность ДТП на нескольких российских трассах.

Общий призовой фонд хакатона — 900 000 рублей. Награды получат команды, занявшие первые три места. Заявки на участие принимаются с 19 апреля по 24 мая включительно на сайте хакатона.

Антон Мерзляков, директор по аналитике больших данных Tele2:

"Сегодня многие официальные ведомства все чаще прибегают к использованию геоаналитики в своей работе, и нам ценно быть партнерами онлайн-хакатона Emergency DataHack. Обезличенную информацию о перемещениях наших абонентов можно использовать для различных стратегических целей, и безопасность населения — важнейшая из них. Использование агрегированных данных позволяет предвидеть чрезвычайные ситуации и вовремя принимать меры по их предотвращению. Ждем интересных решений от участников хакатона и надеемся на практическую реализацию лучших находок".

Виктор Ничипорчук, заместитель Министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий:

"Сегодня очень важно искать новые решения по минимизации ущерба от ЧС и защите населения. Участники хакатона предложат собственные инструменты и рекомендации для решения актуальных задач МЧС России. Современные технологии позволят получить более точные прогнозы и выявить корреляции между различными сценариями развития обстановки".

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