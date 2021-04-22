Самарская область лидирует в Поволжье по использованию цифровых решений для логистики

Предприятия региона стали активнее внедрять цифровые технологии для логистики и безопасности. С наступлением весны аналитики МегаФона зафиксировали в регионе 23%-й рост спроса на решения для определения геолокации. Самарская область заняла первое место в Поволжье по количеству подключений услуги "Контроль кадров".

Помимо Самарского региона, весенний бизнес-ажиотаж затронул Башкирию и Татарстан. В среднем ежемесячно каждый 6-й клиент, использующий цифровые инструменты МегаФона, приобретает решение для координации сотрудников. Чаще его применяют газонефтедобывающие, строительные, транспортные компании, а также предприятия розничной торговли.

Решение "Контроль кадров" помогает минимизировать внештатные ситуации и упростить координацию разъездных сотрудников: мерчендайзеров, торговых представителей, инженеров, строителей, водителей и курьеров. Тем самым продукция быстрее попадает в продажу, ремонтная бригада оперативнее реагирует на заявку, а посылки вовремя доходят до адресата.

Использование сервиса возможно благодаря SIM-картам, установленным в мобильных устройствах. Они автоматически определяют и передают местоположение исходя из координат, полученных по данным сотовой сети и спутников. Информация отображается на онлайн-карте в личном кабинете работодателя. Веб-интерфейс позволяет в режиме реального времени анализировать данные, закрепить зону за сотрудником, поставить задачу и отследить ее выполнение.