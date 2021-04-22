Самарская область лидирует в Поволжье по использованию цифровых решений для логистики

Предприятия региона стали активнее внедрять цифровые технологии для логистики и безопасности. С наступлением весны аналитики МегаФона зафиксировали в регионе 23%-й рост спроса на решения для определения геолокации. Самарская область заняла первое место в Поволжье по количеству подключений услуги "Контроль кадров".
Помимо Самарского региона, весенний бизнес-ажиотаж затронул Башкирию и Татарстан. В среднем ежемесячно каждый 6-й клиент, использующий цифровые инструменты МегаФона, приобретает решение для координации сотрудников. Чаще его применяют газонефтедобывающие, строительные, транспортные компании, а также предприятия розничной торговли.
Решение "Контроль кадров" помогает минимизировать внештатные ситуации и упростить координацию разъездных сотрудников: мерчендайзеров, торговых представителей, инженеров, строителей, водителей и курьеров. Тем самым продукция быстрее попадает в продажу, ремонтная бригада оперативнее реагирует на заявку, а посылки вовремя доходят до адресата.
Использование сервиса возможно благодаря SIM-картам, установленным в мобильных устройствах. Они автоматически определяют и передают местоположение исходя из координат, полученных по данным сотовой сети и спутников. Информация отображается на онлайн-карте в личном кабинете работодателя. Веб-интерфейс позволяет в режиме реального времени анализировать данные, закрепить зону за сотрудником, поставить задачу и отследить ее выполнение.
Последние комментарии
Прибывалка63 умерла после появления в Самаре Яндекс.Транспорт
Всё написали, кроме того как называется приложение
Автор заметки может уточнить, где это в Самарской области тоннели под ж/д., особенно "тоннель под ж/д на 3,6 км дороги общего пользования регионального значения в Самарской области Волжский - Курумоч - "Урал"? автор точно ни чего не попутал? Под железной дорогой на указанной трассе - сдвоенный путепровод длинной 34 метра (а не километра!) в посёлке Волжский...
Вот за ограничение большегрузов спасибо -)
А ничего,что мы ,живущие на заводском шоссе,будем с 24 до 7 слушать рёв большегрузов?!