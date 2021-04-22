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Транспорт и связь Экономика и бизнес

Любить химию, физику и диджитал научит сервис "Ростелеком. Лицей"

САМАРА. 22 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В сервисе "Ростелеком. Лицей" появились новые увлекательные обучающие курсы, разработанные авторитетными преподавателями. Выпускные экзамены для 9 и 11 классов все ближе — самое время подтянуть знания по химии и физике, узнать, как дидижитал-технологии меняют экономику и мир, а также определить свой путь развития в цифровой экономике.

Фото: предоставлено ПАО "Ростелеком"

Физика

Новый авторский курс по физике предназначен для учеников 7–11 классов. Он включает 60 видеоуроков, построенных на изучении теории через решение практических задач. Включает краткие и емкие конспекты, а также наборы тестовых заданий, направленных на проверку понимания и применения изученного материала. В курсе школьники изучат фундаментальные законы природы.

Уроки помогут освоить основной инструментарий для изучения физики — символьные вычисления и работу с размерностями, пройти три раздела механики: кинематику, статику и динамику, научить определять положение тела в пространстве в любой момент времени.

Курс разработан российскими преподавателями: Александром Кочегаровым и Владимиром Никитиным. Александр Кочегаров — преподаватель физики и математики со стажем 9 лет, выпускник МФТИ (факультет общей и прикладной физики), постоянный приглашенный преподаватель Олимпиадой школы МФТИ. Владимир Никитин — физик-теоретик, кандидат физико-математических наук, преподаватель МГУ имени М. В. Ломоносова, занимается квантовой теорией поля и физикой плазмы, готовит школьников к ЕГЭ по физике и математике, к дополнительным вступительным испытаниям по физике в МГУ.

Химия

Пользователям сервиса "Ростелеком. Лицей" стал доступен на эксклюзивной основе увлекательный "Краткий курс по химии", который включает все азы школьной программы для 8–11 классов. Курс подготовили необычные и очень интересные преподаватели, в частности, профессор Стефано Фило Амброзини. Харизматичный итальянец, хорошо говорящий по-русски, заведует лабораторией химии в технологическом центре "Сириус" для одаренных детей. Соавтором курса выступает Алексей Цапок — создатель безопасной модели дирижабля "Киров", инженер-блогер и автор YouTube-канала про DIY1-электронику (у него, кстати, полмиллиона подписчиков).

Курс включает основы неорганической, органической, а также физической химии, которые полезно и интересно изучить даже тем школьникам, которые пока не приступили к изучению химии. Преподаватели нескучно и доступно рассказывают о законах Авогадро, Бойля-Мариотта, Гей Люссака, Шарля, уравнении Менделеева-Клапейрона и других сложных темах.

Курс состоит из 20 уроков. Изучение теоретического материала подкреплено практическими тестовыми заданиями разного уровня сложности для лучшего усвоения полученных знаний. К каждому занятию прилагается конспект в доступной и сжатой форме, который поможет закрепить пройденный материал.

Наука о данных

Курс о данных разработан специалистами "Ростелекома" для учеников 7–11 классов. Data Scientist называют профессий будущего, актуальность которой будет только возрастать. Пройдя курс, школьники будут лучше понимать устройство цифрового мира, как использование больших данных меняет промышленность и сферу услуг, реален ли искусственный интеллект.

Курс состоит из десяти модулей, которые дадут понятие об основных направлениях и терминах в области работы с данными, например, что такое машинное обучение.

Экспертами курса стали преподаватель факультета компьютерных наук НИУ ВШЭ, специалист по анализу данных Элен Теванян и директор по управлению данными "Ростелекома" Сергей Носов.

1DIY — аббревиатура английского выражения Do It Yourself, то есть "Сделай это сам".

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