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Литература Культура

В пабе "На кранах" пройдет поэтический вечер проекта "Стихограм"

САМАРА. 22 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 25 апреля, в 19:00, в пабе "На кранах" (Самара, Московское шоссе, 43) пройдет четвертый вечер современной поэзии самарского проекта "Стихограм".

В программе заявлены поэты Самары и Тольятти, авторы и профессиональные дикторы, озвучивающие современную классику. Зрителей также ждет вокал и шоу-программа от танцевального коллектива eMotion Studio. В завершении вечера — свободный микрофон для всех желающих.

Организаторы проекта утверждают: "Каждый поэтический вечер — это десяток личных историй. Смешных и трогательных, сказанных невзначай и с глубоким смыслом. Автор дарит зрителю эмоции. Никаких постановок, все по-настоящему. И единственный индикатор качества — смех, слезы, мурашки".

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