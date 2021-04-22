Издательство МИФ устроит гаражную распродажу в галерее "Формограмма"

В выходные, 24-25 апреля, с 11:00 до 20:00 в галерее "Формограмма" (Самара, ул. Молодогвардейская, 80) пройдет гаражная распродажа книг.

Издательство МИФ - организатор события - приготовило более 300 наименований книг по цене 200-900 рублей. Можно будет купить литературу по личной эффективности, развитию мышления, soft skills, маркетингу, технологиям, переговорам, Agile, путешествиям, психологии, отношениям, изучению языков, организации пространства, рисованию, искусству, а также игры, комиксы и детские книги.

На распродаже будут представлены новые экземпляры, изданные до 2021 года. Среди них можно найти и редкие экземпляры.