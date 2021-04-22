Издательство МИФ устроит гаражную распродажу в галерее "Формограмма"

В выходные, 24-25 апреля, с 11:00 до 20:00 в галерее "Формограмма" (Самара, ул. Молодогвардейская, 80) пройдет гаражная распродажа книг.
Издательство МИФ - организатор события - приготовило более 300 наименований книг по цене 200-900 рублей. Можно будет купить литературу по личной эффективности, развитию мышления, soft skills, маркетингу, технологиям, переговорам, Agile, путешествиям, психологии, отношениям, изучению языков, организации пространства, рисованию, искусству, а также игры, комиксы и детские книги.
На распродаже будут представлены новые экземпляры, изданные до 2021 года. Среди них можно найти и редкие экземпляры.
Последние комментарии
Замечательный человек! Таких бы поболе.
Прекрасно и замечательно, других слов нет!
Спасибо
А ведь мозг некоторых (скорее, его отсутствие) заставит туловище пойти на эту "лекцию".
Отличный проект! И теперь в нашем городе.