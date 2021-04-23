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Транспорт и связь Экономика и бизнес

Концессионер строительства обхода Тольятти с мостом через Волгу начал процедуру акционирования

ТОЛЬЯТТИ. 23 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Хозяйственное партнерство "Концессионная компания "Обход Тольятти", выступающее концессионером в проекте строительства обхода Тольятти с мостовым переходом через Волгу, будет реорганизовано в форме преобразования в АО "Концессионная компания "Обход Тольятти", пишет interfax-russia.ru.

Обыкновенные акции АО "Концессионная компания "Обход Тольятти" будут размещены путем обмена на акции создаваемого акционерного общества в результате преобразования долей участников в складочном капитале реорганизуемого Хозяйственного партнерства "Концессионная компания "Обход Тольятти".

Уточняется, что решение о госрегистрации вступит в силу с даты регистрации АО "Концессионная компания "Обход Тольятти". Выпуску ценных бумаг присвоен регистрационный номер 1-01-87201-Н.

 

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