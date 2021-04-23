Концессионер строительства обхода Тольятти с мостом через Волгу начал процедуру акционирования

Хозяйственное партнерство "Концессионная компания "Обход Тольятти", выступающее концессионером в проекте строительства обхода Тольятти с мостовым переходом через Волгу, будет реорганизовано в форме преобразования в АО "Концессионная компания "Обход Тольятти", пишет interfax-russia.ru.
Обыкновенные акции АО "Концессионная компания "Обход Тольятти" будут размещены путем обмена на акции создаваемого акционерного общества в результате преобразования долей участников в складочном капитале реорганизуемого Хозяйственного партнерства "Концессионная компания "Обход Тольятти".
Уточняется, что решение о госрегистрации вступит в силу с даты регистрации АО "Концессионная компания "Обход Тольятти". Выпуску ценных бумаг присвоен регистрационный номер 1-01-87201-Н.
Последние комментарии
Прибывалка63 умерла после появления в Самаре Яндекс.Транспорт
Всё написали, кроме того как называется приложение
Автор заметки может уточнить, где это в Самарской области тоннели под ж/д., особенно "тоннель под ж/д на 3,6 км дороги общего пользования регионального значения в Самарской области Волжский - Курумоч - "Урал"? автор точно ни чего не попутал? Под железной дорогой на указанной трассе - сдвоенный путепровод длинной 34 метра (а не километра!) в посёлке Волжский...
Вот за ограничение большегрузов спасибо -)
А ничего,что мы ,живущие на заводском шоссе,будем с 24 до 7 слушать рёв большегрузов?!