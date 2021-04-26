У нас никогда нет времени заняться здоровьем. О варикозе наслышаны многие, а кто-то столкнулся с ним лично. Вот только с лечением они не торопятся. Врачи сообщают: откладывать борьбу с болезнью люди могут годами. И зря. Во-первых, многие не задумываются об основном осложнении варикоза — тромбозе, который может развиваться абсолютно непредсказуемо. Во-вторых, именно сейчас решить этот вопрос можно с большой выгодой — в клинике "Варикоза нет" проходит акция "Дни здоровья".

Варикоз — болезнь, которая, раз начавшись, всегда прогрессирует. В варикозно расширенных венах замедляется кровоток, и застоявшаяся там кровь способна превратиться в тромб. А тромб может оторваться от стенки сосуда и "улететь" в сосуды легких. В большинстве случаев это ведет к летальному исходу. Если тромб блокирует легочную артерию, пациент умирает внезапно, за считаные секунды. Специалисты "Варикоза нет" рассказывают, что регулярно прямо с осмотра отправляют пациентов в больницу на скорой — из-за обнаруженного тромба.

Ученые выяснили, что тромбоз — одно из распространенных осложнений при тяжелой форме коронавируса. Если к тромбозу есть предрасположенность, как бывает при варикозе, COVID-19 может усугубит проблему и увеличить риски.

По приблизительным подсчетам из-за оторвавшегося тромба погибает более десяти миллионов человек ежегодно. Тромбоэмболия убивает больше людей, чем рак и СПИД вместе взятые.

Чтобы не доводить до такого состояния организм, врачи советуют не откладывать обследование и тем более лечение в долгий ящик. Первый признак, который должен вас насторожить, — вздувшиеся вены. Это повод записаться на прием к флебологу.

Весна — лучшее время для лечения варикоза. И еще есть время до наступления дачного сезона и жарких летних дней. Лечить варикоз можно в любое время года, однако врачи советуют проводить операции весной, когда болезнь "спит". В это время вены в спокойном и стабильном состоянии, благодаря этому и реабилитация пройдет легче. Таким образом, в жаркое время года уже ничто не помешает женщинам надеть платье, а мужчинам — шорты.

Для лечения варикоза могут использоваться разные методы, например, лазерное лечение склеротерапия или минифлебэктомия, — все это малоинвазивные процедуры без травм и наркоза, операции длятся не больше пары часов. И в этот же день пациент может идти домой пешком. После операции нужно носить компрессионное белье, но весной это не составит проблем. Кстати, компрессионный трикотаж в клинике "Варикоза нет" все пациенты получают в подарок после операции, как и анализы, 2 повторных приема и гарантию! Иногородним пациентам клиника оплачивает проживание в отеле в течение суток, чтобы на следующий день можно было посетить лечащего врача. Кроме того, весной полезны длительные прогулки — это еще одна рекомендация после операции.

Ко всем прочим подаркам клиника "Варикоза нет" подготовила специальное предложение — если решитесь на лазерное лечение в начале мая, то скидка составит до 20%.

Клиника "Варикоза нет" — эксперт в области лечения варикоза, входит в федеральную сеть из более чем 30 медицинских клиник по всей России. В клинике работают настоящие профессионалы своего дела, имеющие специализацию в области сосудистой хирургии, флебологии и УЗИ-диагностики. Все врачи владеют безопасной для пациента методикой лазерного лечения варикоза на передовом оборудовании.

"Дни здоровья" в клинике будут идти только 5 дней — с 26 по 30 апреля.

В эти дни прием флеболога и УЗИ вен можно пройти всего за 500 рублей.

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