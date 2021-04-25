16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Основоположнику самарской социологии Евгению Молевичу исполнилось 90 лет В Чапаевске здание нового детского сада готово почти на 95% Состоится Всероссийский конкурс лучших педагогических практик "Урок местного самоуправления" В ПГУТИ желающих познакомят с уникальным роботом в День открытых дверей Мэрия Самары объединит несколько детских садов

Образование Общество

Основоположнику самарской социологии Евгению Молевичу исполнилось 90 лет

САМАРА. 25 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 20
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В воскресенье, 25 апреля, 90 лет исполнилось основоположнику самарской/куйбышевской социологии Евгению Молевичу.

В середине 1960-х годов Евгения Молевича пригласили в Куйбышев из Свердловска с прицелом на создание специализированной кафедры в местном университете, который тогда еще только замышлялся. Евгений Фомич до сих пор профессорствует на кафедре социологии и культурологии Самарского университета.

Поздравил профессора и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров: "Уважаемый Евгений Фомич, примите мои самые теплые, искренние поздравления с юбилеем! За годы созидательного труда вы зарекомендовали себя профессионалом высочайшего уровня, мудрым педагогом и наставником, авторитетным экспертом".

По словам главы региона, именно Евгений Молевич был основоположником социологии в регионе. Его вклад в укрепление образования, совершенствование общественных наук, социально-экономическое развитие Самарской области и воспитание грамотных, социально активных граждан трудно переоценить.

"Выражаю глубокую признательность за ваш многолетний самоотверженный труд во благо общества, преданность делу и воспитание молодежи. Уверен, что ваши обширные знания, богатый опыт и впредь будут способствовать принятию важных для жителей региона вопросов, процветанию Самарской области и России в целом. От всей души желаю вам крепкого здоровья, неиссякаемых жизненных сил, мира, добра, благополучия и всего самого лучшего!" — сказал Дмитрий Азаров.

Гид потребителя

Последние комментарии

Павел Фирсов 24 сентября 2018 14:26 Юрий Белонощенко: "Учеба в СГАУ стала для меня своеобразным "умственным спецназом"

СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения

ALEX LAWER 16 марта 2018 20:03 Геннадий Котельников предложил перевести школы на пятидневку

Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.

Антон Задворнов 29 декабря 2017 13:33 Самарский университет получит лишь 135 млн руб. на повышение конкурентоспособности

Какая часть из этой субсидии уйдет на увеличение получки (официальной з/п) ректору Самарского университета Шаматову, а какая часть уйдет на нужды университета, остается только предполагать.

Роман Кутуков 18 декабря 2017 11:00 Юрий Белонощенко: "Учеба в СГАУ стала для меня своеобразным "умственным спецназом"

СамГУ все равно круче. А СГАУ уже нет несколько, а есть СНИУ. Это так, на минуточку.

Елена Алимова 09 декабря 2017 15:44 Прокуратура: "Есть информация, что к чистке унитазов в самарском детсаду привлекали четверых детей"

Журналистам следовало опросить родителей других детей. Во - первых, не четверо, а трое мамаш написали жалобу. Четвертую приплели, видимо для количества. По словам других людей, детей учили смывать унитаз и чистить ЗА СОБОЙ, а не за другими. Почему не написали, что остальные родители пишут обращение в защиту? А еще, что заведующую довели до "скорой"? Что РЕН-тв "осаждали" детсад, не заботясь о спокойствии детей? Спросите других родителей, что произошло на самом деле.

Фото на сайте

Выпускники школ знают, что значит быть совестливым

Выпускники школ знают, что значит быть совестливым

В Самаре успешно протестировали компьютерную форму сдачи ЕГЭ

В Самаре успешно протестировали компьютерную форму сдачи ЕГЭ

Выпускники школы-интерната №17 выбирают ЕГЭ

Выпускники школы-интерната №17 выбирают ЕГЭ

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2