Основоположнику самарской социологии Евгению Молевичу исполнилось 90 лет

В воскресенье, 25 апреля, 90 лет исполнилось основоположнику самарской/куйбышевской социологии Евгению Молевичу.

В середине 1960-х годов Евгения Молевича пригласили в Куйбышев из Свердловска с прицелом на создание специализированной кафедры в местном университете, который тогда еще только замышлялся. Евгений Фомич до сих пор профессорствует на кафедре социологии и культурологии Самарского университета.

Поздравил профессора и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров: "Уважаемый Евгений Фомич, примите мои самые теплые, искренние поздравления с юбилеем! За годы созидательного труда вы зарекомендовали себя профессионалом высочайшего уровня, мудрым педагогом и наставником, авторитетным экспертом".

По словам главы региона, именно Евгений Молевич был основоположником социологии в регионе. Его вклад в укрепление образования, совершенствование общественных наук, социально-экономическое развитие Самарской области и воспитание грамотных, социально активных граждан трудно переоценить.

"Выражаю глубокую признательность за ваш многолетний самоотверженный труд во благо общества, преданность делу и воспитание молодежи. Уверен, что ваши обширные знания, богатый опыт и впредь будут способствовать принятию важных для жителей региона вопросов, процветанию Самарской области и России в целом. От всей души желаю вам крепкого здоровья, неиссякаемых жизненных сил, мира, добра, благополучия и всего самого лучшего!" — сказал Дмитрий Азаров.