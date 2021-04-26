Фестиваль "Шостакович. XX век" пройдет в Самаре и Тольятти с 11 по 26 сентября

На пресс-конференции министерства культуры Самарской области, проходившей 26 апреля в Москве, продюсер Алексей Трифонов рассказал о программе фестиваля "Шостакович. XX век" 2021 года. Стало известно, что фестиваль пройдет одновременно в Самаре и Тольятти, что в художественный совет войду вдова и сын Дмитрия Шостаковича и что в рамках мероприятия состоится масштабная историко-культурологическая конференция.

Алексей Трифонов, продюсер фестиваля: "Задача фестиваля "Шостакович. XX век" - рассмотреть фигуру Шостаковича не отдельно: ведь его часто помещают в "безвоздушное" пространство - до него никого и после него никого. На самом деле понятно, что в его раннем возрасте были очень сильные взаимодействия с российской и европейской музыкальной культурой. Мы хотим показать то, как формировался язык Дмитрия Дмитриевича, кто на него влиял. С другой стороны, он оказывал очень большое воздействие на своих коллег и в России, и за рубежом. И естественно, мы хотим сделать акцент на творчестве учеников Дмитрия Шостаковича, таких прекрасных великих композиторов, как Мечислав Вайнберг, Галина Уствольская, Борис Чайковский.

Здесь важна история о мультижанровости. У нас будут концертные симфонические выступления, в том числе очень интересная история с музыкой к кино и с музыкой к театру, которую писал Шостакович, что было очень важным аспектом его творчества. Будут камерные произведения. И будет очень серьезный акцент на музыке других композиторов середины XX века, потому что, к огромному сожалению, эта музыка немного подзабыта. Произведения Пауля Хиндемита или Андре Жоливе очень редко можно услышать на сцене даже Московской и Санкт-Петербургской филармоний, не говоря уж о Самаре. Поэтому нам важно выстраивание диалога между Шостаковичем и его современниками, учителями, учениками. Также как важен Шостакович в контексте советской культуры того времени.

Мы будет делать большую историко-культурную конференцию, куда, я надеюсь, приедут самые разные специалисты не только из России, но и из-за рубежа. Конференция будет, повторюсь, не музыковедческая, а историко-культурная. Нам очень важно показать взаимодействие разных жанров культуры - музыки и театра, музыки и живописи, музыки и литературы в контексте тех сложных идеологических пертурбаций, которыми был насыщен весь XX век. Здесь мы сможем максимально широко и интересно эту историю развернуть. Конференция пройдет не просто как некий научный междусобойчик, а это будет событие, в рамках которого проведут открытые лекции, куда мы приглашаем абсолютно всех, кто интересуется данными темами.

Еще очень важный момент - фестиваль пройдет в двух городах одновременно. Каждый день с 11 по 26 сентября на разных площадках Самары и Тольятти будет звучать много интересной музыки. Мы покажем ретроспективау фильмов Григория Козинцева с музыкой Дмитрия Шостаковича. Это отдельный важный культурный феномен, который необходимо представить публике и осмыслить, поскольку есть четкие и внятные связки.

Мы сформировали выдающийся художественный совет фестиваля. В его работе примут участие музыковеды, такие как Людмила Ковнацкая и Ольга Дигонская, музыканты, такие как главный дирижер Самарского театра оперы и балета Евгений Хохлов, обладатель "Золотой Маски", дирижер из Санкт-Петербурга Федор Леднев, замечательный пианист и человек, занимающийся просветительской деятельностью, Алексей Гориболь, очень разные и очень значимые для современности российские композиторы - Леонид Десятников и представитель более молодого поколения Алексей Сюмак. И, что для нас очень важно, в художественный совет решились войти вдова Дмитрия Дмитриевича Шостаковича Елена Антоновна и его сын - прекрасный дирижер Максим Дмитриевич.

И хотелось бы отметить, что фестиваль максимально открыт. Наша задача - не только в том, чтобы пришли лишь люди со сложившимися вкусами, постоянные посетители оперного театра и филармонии. А наша одна из важнейших задач - в том, чтобы на фестиваль пришли люди, которые раньше по каким-либо причинам считали, что классическая музыка - это что-то не для них, что-то сложное, непонятное. Мы специально отбираем произведения, которые эмоционально могут достичь сердца и души любого человека, пускай даже он в первый раз пришел на концерт классической музыки".