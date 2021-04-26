Самарец за 5 минут погасил долг, накопленный перед "ЭнергосбыТ Плюс" за два года

Житель Самары во время визита специалистов Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" погасил задолженность в размере 70 тысяч рублей за тепловую энергию. Долг, копившийся с середины 2019 года, был закрыт за 5 минут. Как признался клиент компании, он долгое время откладывал оплату услуг энергетиков сначала из-за начавшейся пандемии, а потом по привычке, но решил разом решить проблему.
В Самарской области в рамках акции "Внимание, должник" сотрудники "ЭнергосбыТ Плюс" оповещают клиентов о наличии задолженности, а также информируют о важных изменениях в работе поставщика тепла.
"Для многих жителей региона своевременная оплата услуг энергокомпании, как и многие другие хозяйственные платежи, уже давно стала хорошей привычкой. Наши онлайн-сервисы позволяют проверить задолженность и оплатить предоставленные услуги быстро и безопасно. Для тех же, кто по каким-либо причинам не может вовремя оплатить квитанцию за тепло, энергетики всегда готовы пойти навстречу и рассмотреть ситуацию в индивидуальном порядке", — рассказал руководитель управления по работе с дебиторской задолженностью Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Илья Морозов.
Все подробности по начислениям, передаче данных приборов учета и оплате услуг можно узнать в личном кабинете клиента или на официальном сайте Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" samara.esplus.ru.
Последние комментарии
и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается
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Можно пожелать удачи участникам конкурса и хорошего решения для Самары. Юрий Корякин грамотно проставил проблемные точки объекта. которые необходимо предусмотреть проектом.
Это конечно здорово, но толку мало, если время работы останется прежним: только в будни и до 17:00. Работающему человеку попасть в него невозможно...