Самарец за 5 минут погасил долг, накопленный перед "ЭнергосбыТ Плюс" за два года

Житель Самары во время визита специалистов Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" погасил задолженность в размере 70 тысяч рублей за тепловую энергию. Долг, копившийся с середины 2019 года, был закрыт за 5 минут. Как признался клиент компании, он долгое время откладывал оплату услуг энергетиков сначала из-за начавшейся пандемии, а потом по привычке, но решил разом решить проблему.

В Самарской области в рамках акции "Внимание, должник" сотрудники "ЭнергосбыТ Плюс" оповещают клиентов о наличии задолженности, а также информируют о важных изменениях в работе поставщика тепла.

"Для многих жителей региона своевременная оплата услуг энергокомпании, как и многие другие хозяйственные платежи, уже давно стала хорошей привычкой. Наши онлайн-сервисы позволяют проверить задолженность и оплатить предоставленные услуги быстро и безопасно. Для тех же, кто по каким-либо причинам не может вовремя оплатить квитанцию за тепло, энергетики всегда готовы пойти навстречу и рассмотреть ситуацию в индивидуальном порядке", — рассказал руководитель управления по работе с дебиторской задолженностью Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Илья Морозов.

Все подробности по начислениям, передаче данных приборов учета и оплате услуг можно узнать в личном кабинете клиента или на официальном сайте Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" samara.esplus.ru.