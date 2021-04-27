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Транспорт и связь Экономика и бизнес

Абоненты Tele2 в марте скачали на 130% больше трафика, чем на самоизоляции

САМАРА. 27 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Tele2 с помощью технологии big data проанализировала активность своих клиентов за время пандемии. Пользователи стабильно увеличивают потребление мобильного интернета и после снятия режима самоизоляции. В списке активно потребляющих трафик регионов Чувашия заняла второе место, четвертыми оказались нижегородцы. Они обогнали традиционных лидеров: Тулу, Санкт-Петербург, Воронеж и Белгород.

Фото: предоставлено Tele2

В исследовании приняли участие наиболее активные пользователи мобильного интернета в возрастной категории 34–37 лет, владельцы устройств с технологией 4G. Аналитики Tele2 оценили, как менялось потребление интернет-трафика в течение прошлого года и весной 2021 года.

Чувашия заняла второе место в рейтинге самых "качающих" городов России и первое в Приволжье. В марте этого года абоненты в Чувашии скачали почти 10 ТБ, это на 25% больше трафика, чем на пике самоизоляции и в 4 раза больше, чем в марте прошлого года. По активности абонентов в интернете республику опередили только жители Москвы и области. На четвертой строчке рейтинга оказался еще один регион Приволжья — Нижегородская область. В марте этого года нижегородцы скачали 8,4 ТБ, это на 25% больше трафика в апреле 2020 и в 3 раза больше прошлогодних мартовских значений.

В ТОП-5 самых "качающих" третье место занял Челябинск, а пятое Тула, Санкт-Петербург оказался за пределами "пятерки" и заняли шестое место. В этих регионах живут наиболее активные интернет-пользователи в возрасте 34-37 лет.

В целом по России Data Scientists выяснили, что на пике режима самоизоляции в апреле 2020 года абоненты Tele2, участвующие в выборке, скачали в 2 раза больше трафика, чем за предыдущий месяц — 208 ТБ.

Тренд на активное потребление мобильного интернета не изменился и после снятия ограничений, поэтому к весне 2021 года интернет-трафик превысил значения, которые были зафиксированы в начале пандемии. В марте текущего года клиенты Tele2, которые участвовали в выборке, скачали 245 ТБ, что на 130% превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

Наиболее популярной социальной сетью у клиентов Tele2, участвующих в исследовании, в апреле 2020 года была "В контакте". В марте 2021 года на первом месте Youtube, на втором — Instagram, на третьем — Facebook.

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