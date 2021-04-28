Первые в Самарской области технологи производства изделий из полимерных композитов проходят практику в НПП "ПОЛИПЛАСТИК"

Восемь студентов-третьекурсников Тольяттинского химико-технологического колледжа начали проходить производственную практику на базе обособленного подразделения НПП "ПОЛИПЛАСТИК". Четыре лаборанта и четыре техника-технолога в течение двух месяцев будут постигать премудрости производственного процесса на площадке ведущего российского производителя полимерных композиционных материалов.

Студенты-технологи будут поочередно работать на линиях и с системой управления, учиться вести нормативно-техническую документацию. Лаборанты освоят методы и методики оперативного контроля и физико-механических испытаний в условиях реального производства. Факультативно ребят ознакомят с работой литьевого участка.

"Впервые в Самарской области в 2021 году Тольяттинский химико-технологический колледж начал подготовку специалистов среднего профессионального образования по специальности ТОП-50 18.02.13 "Технология производства изделий из полимерных композитов". Проанализировав ситуацию, мы поняли, что для организации производственной практики студентов одним из лучших вариантов будет площадка НПП "ПОЛИПЛАСТИК", и очень рады, что руководство компании поддержало инициативу колледжа", — говорит заместитель директора по учебной работе ГБПОУ СО "Тольяттинский химико-технологический колледж" Ирина Драчева.

Ирина Драчева отмечает, что прохождение производственной практики на действующем предприятии значительно повышает качество обучения, формирует и закрепляет профессиональные компетенции, а также помогает адаптироваться к реальным условиям. Производственная практика часто становится для студента отправной точкой профессиональной карьеры.

Руководитель обособленного подразделения НПП "ПОЛИПЛАСТИК" в Тольятти Дмитрий Юрасов не исключает, что по результатам практики возможно принятие решений о трудоустройстве в компанию. "Самарской области в целом и нам в частности нужны высокопрофессиональные специалисты для работы в полимерной отрасли. Поэтому к приему студентов на практику мы подошли очень серьезно. В конце марта провели встречу с представителями техникума, организовали экскурсию по лаборатории и цеху, показали и разъяснили основные этапы производства и контроля качества продукции", — говорит Дмитрий Юрасов.

Сотрудничество с Тольяттинским химико-технологическим колледжем — это первый для региональной площадки НПП "ПОЛИПЛАСТИК" опыт взаимодействия с образовательным учреждением. Он реализуется в рамках системы Корпоративной социальной ответственности, которая внедряется в компании с 2020 года. В ее рамках НПП "ПОЛИПЛАСТИК", как организация, оказывающая существенное влияние на регионы присутствия, старается максимально полно и полезно взаимодействовать со стейкхолдерами, которые вносят существенный вклад, в том числе и в кадровый потенциал территории.