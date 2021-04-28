Число пользователей сервиса "Tele2 Книги" выросло в 9,5 раз

Tele2 проанализировала литературные предпочтения своих абонентов в 2020 году. В пандемию сервис "Tele2 Книги" привлек рекордное количество новых пользователей: их число увеличилось на 850% год к году. В список самых читаемых книг попали зомби-апокалипсис Ричарда Матесона "Я — легенда" и хоррор Стивена Кинга "Оно".

С марта 2020 года Tele2 фиксировала резкий рост популярности цифровых сервисов среди своих абонентов. Количество посетителей сайта "Tele2 Книги" увеличилось по итогам 2020 года в 9,5 раза, при этом годом ранее сервис показал рост на 215%. Резкий приток пользователей был зафиксирован после введения режима самоизоляции на фоне пандемии. К концу апреля 2020 года число посетителей сайта "Tele2 Книги" выросло почти на 80% по сравнению с последними днями февраля.

Чаще всего на портал заходили жители Москвы, Челябинска, Ростова-на-Дону, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Иркутска и Казани. Все регионы-лидеры показали за год рекордный прирост. Наибольшую динамику продемонстрировал Ростов-на-Дону, где число пользователей увеличилось в 11,5 раза. В Казани сервис привлек в 10 раз больше читателей, чем годом ранее. На третьем месте по динамике — Иркутск, где число клиентов выросло в 8 раз. Примерно шестикратный прирост продемонстрировали Москва, Челябинск и Санкт-Петербург.

Самыми популярными категориями в 2020 году стали "Фантастика", "Фэнтези", а также "Любовные романы". Чаще всего из бесплатных книг пользователи скачивали роман Ричарда Матесона "Я — легенда". В топе по востребованности — классика научной фантастики "Цветы для Элджернона" Дэниела Киза. Среди самых читаемых книг также оказалась дилогия Марины Суржевской "Королевство Бездуш. Lastfata" — это городское фэнтези в популярном сейчас направлении "академий магии". Всплеск популярности хоррора совпал с началом режима самоизоляции: в пятерку самых читаемых книг попал роман Стивена Кинга "Оно" — культовый бестселлер о противостоянии клоуна-убийцы и группы друзей.

Платформа "Tele2 Книги" насчитывает более 100 тыс. изданий различных жанров. Чтобы оформить подписку на сервис, необходимо отправить USSD-запрос *681#. Первый день пользования услугой будет бесплатным, далее стоимость составит 9 рублей в сутки.