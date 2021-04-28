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Бригада Сызранской станции скорой помощи спасла жизнь пациенту после клинической смерти В Самарской области проходит акция #спасибоскорая_63 Коронавирусом за сутки заболели 183 самарца 1 Мая в Самарской области пройдет без массовых мероприятий В регионе 10 прививочных пунктов будут работать до 24:00

Здравоохранение Общество

В Самарской области проходит акция #спасибоскорая_63

САМАРА. 28 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В регионе в честь Дня работника скорой помощи запустили флэшмоб "Спасибо, скорая!" Каждый житель региона может сказать "спасибо" работникам "скорой" за их нелегкий, круглосуточный труд по спасению жизней и оказанию оперативной медицинской помощи.

Фото: предоставлено департаментом информполитики администрации губернатора Самарской области

Слова благодарности можно разместить в комментариях под постом, а также на своей страничке в соцсетях с историей о людях, которые помогли вам, оказали своевременную помощь вашим близким, спасли жизнь, не забыв хэштег #спасибоскорая_63.

Призыв поблагодарить работников службы скорой помощи региона звучит и с медиа-экранов на склоне у площади Славы. Жители региона откликнулись: "Хочется сказать спасибо большое скорой помощи. Потому что прошлый год и этот год тоже очень сложный. Но скорая нам всегда поможет".

К поздравлениям коллег с праздником присоединяется и врач анестезиолого-реанимационной бригады Самарской станции скорой медицинской помощи Павел Козлов: "В этот праздник хочу пожелать своим коллегам здоровья и не потерять интерес к данной профессии, не выгореть. Каждый вызов по-своему уникален. Бывает так, что проживаешь с пациентом его жизнь. Желаю сотрудникам скорой помощи любить жизнь, ценить ее, беречь себя. А пациентам - заботиться о своем здоровье и понимать, что ни один врач, ни один фельдшер не сможет, не в силах вернуть вам то, чего вы не уберегли".

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