В Самарской области проходит акция #спасибоскорая_63

В регионе в честь Дня работника скорой помощи запустили флэшмоб "Спасибо, скорая!" Каждый житель региона может сказать "спасибо" работникам "скорой" за их нелегкий, круглосуточный труд по спасению жизней и оказанию оперативной медицинской помощи.
Слова благодарности можно разместить в комментариях под постом, а также на своей страничке в соцсетях с историей о людях, которые помогли вам, оказали своевременную помощь вашим близким, спасли жизнь, не забыв хэштег #спасибоскорая_63.
Призыв поблагодарить работников службы скорой помощи региона звучит и с медиа-экранов на склоне у площади Славы. Жители региона откликнулись: "Хочется сказать спасибо большое скорой помощи. Потому что прошлый год и этот год тоже очень сложный. Но скорая нам всегда поможет".
К поздравлениям коллег с праздником присоединяется и врач анестезиолого-реанимационной бригады Самарской станции скорой медицинской помощи Павел Козлов: "В этот праздник хочу пожелать своим коллегам здоровья и не потерять интерес к данной профессии, не выгореть. Каждый вызов по-своему уникален. Бывает так, что проживаешь с пациентом его жизнь. Желаю сотрудникам скорой помощи любить жизнь, ценить ее, беречь себя. А пациентам - заботиться о своем здоровье и понимать, что ни один врач, ни один фельдшер не сможет, не в силах вернуть вам то, чего вы не уберегли".
Последние комментарии
Странно, но вот уже девятые сутки подряд в Самарской области от COVIDа умирают ровно по 15 человек. Я не верю в совпадения - это чиновники подтасовывают статистику. Вопрос- с какой целью?
Достойно оценен многолетний и добросовестный труд Президент России Владимир Владимирович Путин наградил медалью Ордена "За заслуги перед Отчеством" II степени главного врача ГБУЗ "Самарский областной кожно-венерологический диспансер" Ильдара Гомеровича Шакурова: http://samtatnews.ru/?p=116966
"Завершается капитальный ремонт больницы имени Пирогова" - неужели? Не заметить капремонт нельзя - больница должна была закрыться, меняют трубы, сантехнику и т.д. Если это капремонт, то я - турецкий консул!!!
Самое интересное, что власти Турции опровергают опасность вируса Зика (об этом сказано здесь - https://azdorovia.ru/virus-zika.html ) Но я считаю, если есть предпосылки, то турецким властям верить не стоит, это как с вирусом коксаки (возможно кто помнит 2017 год), в то время Турция опровергала угрозу этого вируса, но по отзывам отдыхающих она явно присутствовала! В общем, пока опровергающих факт угрозы Зика не будет, я ни шагу в Турцию.
На Молодёжной уже одну построили...