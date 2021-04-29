Deutz-fahr представляет новую серию тракторов 6G

Компания DEUTZ-FAHR разработала новую, 6-ю серию тракторов из 12 моделей мощностью от 156 до 226 л. с. для решения любых агротехнических задач. Производитель пересмотрел концепцию компоновки "сделано в Германии" и значительно улучшил эксплуатационные характеристики моделей.

Максимальная эффективность и производительность

Компания "Агротрейд Техником" представляет 5 моделей этой серии мощностью от 130 до 200 л. с., которых отличает идеальное сочетание шестицилиндровых двигателей Deutz, эффективных современных трансмиссий ZF и лучших в своем классе гидравлических систем.

Новые модели оснащены электронной системой управления двигателем, которая обеспечивает необходимую мощность при максимальной экономичности. Топливные баки увеличены до 345 литров и оснащены металлической защитой. Новая система охлаждения выполнена из алюминия и удобна в обслуживании.

Двигатели Deutz TCD 2012 обеспечивают высокую эффективность и максимальную надежность. Система впрыска топлива высокого давления DCR (Deutz Common Rail) с полным электронным управлением, турбина с перепускным клапаном и интеркулером обеспечивают превосходные показатели как удельного расхода, так и крутящего момента.

Трансмиссия

Все модели новой серии 6G в базовой версии оснащены 6-скоростной трансмиссией с функциями автоматического переключения скоростей. Базовая версия оснащена также гидравлическим реверсом и функцией переключения передач без выжима педали сцепления. В дополнение к базовой комплектации есть возможность установки ходо-уменьшителя.

Роботизированная трансмиссия RCshift (доступна для моделей 6185 G и 6205 G) позволяет переключать как скорости, так и диапазоны в полностью автоматическом режиме. Вместе с функцией Stop& Go (автоматический выжим сцепления при нажатии на педаль тормоза) достигается комфорт управления, свойственный бесступенчатым трансмиссиям.

Уже в стандартной комплектации новая серия 6G предлагает максимальное количество режимов работы ВОМ, а также клавиши управления навеской и ВОМ, расположенные на задних крыльях. Доступно также переднее навесное устройство и ВОМ (1 000 об/мин.) с электрогидравлическим управлением.

Гидравлика

Гидравлическая система новой серии 6G также доступна в нескольких вариантах. Во всех комплектациях система оснащена отдельным насосом рулевого управления производительностью 42 л/мин. Основная гидравлика доступна как с шестеренчатыми насосами, так и с насосами, чувствительными к нагрузке. Доступны 4 пары гидровыводов с механической регулировкой потока.

Гидравлическая подвеска переднего моста (опция) оснащена рядом электронных функций: адаптивное управление жесткостью в зависимости от условий движения, самовыравнивание в зависимости от нагрузки, автоматическое управление жесткостью подвески для избегания "клевков" при старте и торможении, а также отличается потрясающей способностью амортизировать удары и вибрации, возникающие при движении по дорогам.

Грузоподъемность

Заднее навесное устройство с электронным управлением EHR и максимальной грузоподъемностью 9 700 кг обладает системой амортизации колебаний, возникающих при движении с присоединенным оборудованием, а также всем набором функций, присущих тракторам более высоких классов: предварительно заданным положением блокировки, ограничителем заглубления и т. д. Максимальная грузоподъемность переднего навесного устройства составляет 3 850 кг.

Новые оси, рассчитанные на большую нагрузку, обеспечивают высокую грузоподъемность и необходимую безопасность: максимальная допустимая нагрузка на переднюю ось составляет 5 200 кг, на заднюю ось (оснащенную тормозами с пакетом дисков в масляной ванне и системой Powerbrake) — до 9 200 кг.

Кабина

Кабину PowerVision можно определить как настоящую технологическую "зону" — эргономичную и удобную, оснащенную новой приборной панелью InfoCentre, а также оснащенную новыми сидениями с пневматической подвеской и автоматической адаптацией к весу оператора. Значительное увеличение комфорта обеспечивается наличием эффективной механической подвески кабины. Разделение капота и кабины еще больше уменьшило поступление паразитного тепла в кабину, вибрации и уровень шума, подняв тем самым комфорт водителя на совершенно новый уровень.

По заказу трактор может быть оборудован фирменной системой точного земледелия Agrosky Precision Farming, которая обеспечивает уровень точности до ± 2 см.

На правах рекламы