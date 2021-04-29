Deutz-fahr представляет новую серию тракторов 6G

Компания DEUTZ-FAHR разработала новую, 6-ю серию тракторов из 12 моделей мощностью от 156 до 226 л. с. для решения любых агротехнических задач. Производитель пересмотрел концепцию компоновки "сделано в Германии" и значительно улучшил эксплуатационные характеристики моделей.
Максимальная эффективность и производительность
Компания "Агротрейд Техником" представляет 5 моделей этой серии мощностью от 130 до 200 л. с., которых отличает идеальное сочетание шестицилиндровых двигателей Deutz, эффективных современных трансмиссий ZF и лучших в своем классе гидравлических систем.
Новые модели оснащены электронной системой управления двигателем, которая обеспечивает необходимую мощность при максимальной экономичности. Топливные баки увеличены до 345 литров и оснащены металлической защитой. Новая система охлаждения выполнена из алюминия и удобна в обслуживании.
Двигатели Deutz TCD 2012 обеспечивают высокую эффективность и максимальную надежность. Система впрыска топлива высокого давления DCR (Deutz Common Rail) с полным электронным управлением, турбина с перепускным клапаном и интеркулером обеспечивают превосходные показатели как удельного расхода, так и крутящего момента.
Трансмиссия
Все модели новой серии 6G в базовой версии оснащены 6-скоростной трансмиссией с функциями автоматического переключения скоростей. Базовая версия оснащена также гидравлическим реверсом и функцией переключения передач без выжима педали сцепления. В дополнение к базовой комплектации есть возможность установки ходо-уменьшителя.
Роботизированная трансмиссия RCshift (доступна для моделей 6185 G и 6205 G) позволяет переключать как скорости, так и диапазоны в полностью автоматическом режиме. Вместе с функцией Stop& Go (автоматический выжим сцепления при нажатии на педаль тормоза) достигается комфорт управления, свойственный бесступенчатым трансмиссиям.
Уже в стандартной комплектации новая серия 6G предлагает максимальное количество режимов работы ВОМ, а также клавиши управления навеской и ВОМ, расположенные на задних крыльях. Доступно также переднее навесное устройство и ВОМ (1 000 об/мин.) с электрогидравлическим управлением.
Гидравлика
Гидравлическая система новой серии 6G также доступна в нескольких вариантах. Во всех комплектациях система оснащена отдельным насосом рулевого управления производительностью 42 л/мин. Основная гидравлика доступна как с шестеренчатыми насосами, так и с насосами, чувствительными к нагрузке. Доступны 4 пары гидровыводов с механической регулировкой потока.
Гидравлическая подвеска переднего моста (опция) оснащена рядом электронных функций: адаптивное управление жесткостью в зависимости от условий движения, самовыравнивание в зависимости от нагрузки, автоматическое управление жесткостью подвески для избегания "клевков" при старте и торможении, а также отличается потрясающей способностью амортизировать удары и вибрации, возникающие при движении по дорогам.
Грузоподъемность
Заднее навесное устройство с электронным управлением EHR и максимальной грузоподъемностью 9 700 кг обладает системой амортизации колебаний, возникающих при движении с присоединенным оборудованием, а также всем набором функций, присущих тракторам более высоких классов: предварительно заданным положением блокировки, ограничителем заглубления и т. д. Максимальная грузоподъемность переднего навесного устройства составляет 3 850 кг.
Новые оси, рассчитанные на большую нагрузку, обеспечивают высокую грузоподъемность и необходимую безопасность: максимальная допустимая нагрузка на переднюю ось составляет 5 200 кг, на заднюю ось (оснащенную тормозами с пакетом дисков в масляной ванне и системой Powerbrake) — до 9 200 кг.
Кабина
Кабину PowerVision можно определить как настоящую технологическую "зону" — эргономичную и удобную, оснащенную новой приборной панелью InfoCentre, а также оснащенную новыми сидениями с пневматической подвеской и автоматической адаптацией к весу оператора. Значительное увеличение комфорта обеспечивается наличием эффективной механической подвески кабины. Разделение капота и кабины еще больше уменьшило поступление паразитного тепла в кабину, вибрации и уровень шума, подняв тем самым комфорт водителя на совершенно новый уровень.
По заказу трактор может быть оборудован фирменной системой точного земледелия Agrosky Precision Farming, которая обеспечивает уровень точности до ± 2 см.
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Последние комментарии
Там нечего восстанавливать, "всё украдено до нас". Недаром Волков над входом птицефабрики огромный транспарант с десятью заповедями повесил: "не укради..." Всё советское выжато донельзя. "Обшарповскую" не восстанавливать надо, а полностью с нуля строить современное предприятие, и не обязательно в Обшаровке: ну сколько можно на передовом в 1970-е годы советском оборудовании пытаться задарма в 2030 год въехать: технология выращивания и переработки птицы совсем другая. В Обшаровке ни здания, ни оборудование совершенно не пригодны для современного рентабельного производства. Там можно только продолжать воровать: у рабочих – труд, у государства – налоги, у поставщиков – сырьё и услуги, и у всех нас – здоровье и безопасность (там, между прочим, аммиачная холодильная установка), не считая биологического заражения отходами и использования всяких консервантов-ароматизаторов в производстве изделий из мяса птицы.
чтобы цены в рознице были нормальные - уберите кавказцев-перекупщиков и ваших коррумпированных менеджеров по продажам с их откатами
Нужно поддерживать отечественного производителя, тем более, что мы это можем. И дело не только в импортозамещении, а в том, что у нас достаточно ресурсов и возможностей, чтобы производить качественные продукты. И при поддержке банка и его индивидуальных программ это становится намного проще
Это что получается, суд поддержал отъем проданной земли? Добро пожаловать в 90-е?
До 10 тонн молока! Вау! Ну теперь Белоусов весь район 70-тысячный накормит, еще и самарчанам останется. Все деньги на программу, наверное, уже успел освоить 😉