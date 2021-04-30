Качественные семена яровых и озимых культур от "Возрождение 98"

Более 20 лет семеноводческое предприятие "Возрождение 98" снабжает сельхозпроизводителей региона элитными семенами, произведенными в условиях Самарской области с использованием современных сберегающих технологий.
- яровая пшеница: твердая — Марина, Безенчукская Нива и мягкая Кинельская Нива, Кинельская 2010;
- озимая пшеница: Скипетр, Поволжская Нива, Поволжская 86, Бригада;
- лен: Северный;
- суданская трава: Кинельская 100;
- горчица: желтая — Люкс, белая — Рапсодия;
- соя: Самер 1, Самер 4, Волма, Припять;
- подсолнечник: Скороспелый 87, Алтай кондитерский
Элитные семена зерновых, зернобобовых, крупяных, масличных культур производятся на основе достижений аграрной науки.
Технологический процесс обеспечен и оснащен необходимой современной техникой отечественного и зарубежного производства, введены приемы точного земледелия.
Сотрудничество с научными учреждениями обеспечивает хозяйству поставку оригинального семенного материала с правом дальнейшей реализации.
ООО "Возрождение 98" — участник ассоциации производителей семян сельскохозяйственных культур, член Зернового союза России, член Национального союза селекционеров и семеноводов России, имеет лицензию Министерства сельского хозяйства РФ на осуществление деятельности по производству элитных семян сельскохозяйственных растений.
Адрес: 443528, Самарская область, Волжский район, п. Стройкерамика, ул. Народная, д. 2А.
Тел. (846) 999-21-22,
8-939-700-99-51, 8-937-997-27-97, 8-927-744-69-69, 8-927-204-27-17,
e-mail: semena@vozrozhdenie98.ru
www.vozrozhdenie98.ru
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Последние комментарии
Там нечего восстанавливать, "всё украдено до нас". Недаром Волков над входом птицефабрики огромный транспарант с десятью заповедями повесил: "не укради..." Всё советское выжато донельзя. "Обшарповскую" не восстанавливать надо, а полностью с нуля строить современное предприятие, и не обязательно в Обшаровке: ну сколько можно на передовом в 1970-е годы советском оборудовании пытаться задарма в 2030 год въехать: технология выращивания и переработки птицы совсем другая. В Обшаровке ни здания, ни оборудование совершенно не пригодны для современного рентабельного производства. Там можно только продолжать воровать: у рабочих – труд, у государства – налоги, у поставщиков – сырьё и услуги, и у всех нас – здоровье и безопасность (там, между прочим, аммиачная холодильная установка), не считая биологического заражения отходами и использования всяких консервантов-ароматизаторов в производстве изделий из мяса птицы.
чтобы цены в рознице были нормальные - уберите кавказцев-перекупщиков и ваших коррумпированных менеджеров по продажам с их откатами
Нужно поддерживать отечественного производителя, тем более, что мы это можем. И дело не только в импортозамещении, а в том, что у нас достаточно ресурсов и возможностей, чтобы производить качественные продукты. И при поддержке банка и его индивидуальных программ это становится намного проще
Это что получается, суд поддержал отъем проданной земли? Добро пожаловать в 90-е?
До 10 тонн молока! Вау! Ну теперь Белоусов весь район 70-тысячный накормит, еще и самарчанам останется. Все деньги на программу, наверное, уже успел освоить 😉