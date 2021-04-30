ООО "Геносервис Руско": племенная работа от А до Я

Более 10 лет племенное предприятие оказывает консультационные услуги молочным фермам в различных технологических циклах производства от кормления, подбора и закрепления быков согласно международным принципам, до воспроизводства, доения, менеджмента и управления на ферме.
Как рассказывает учредитель ООО "Геносервис Руско", кандидат экономических наук, Мария Петухова, основа продуктивности молочного животноводства, которому сегодня уделяется много внимания, не только генотип, но и фенотип животного, который раскрывается путём сбалансированного кормления, комфорта животного и работы персонала.
Сегодня в молочное скотоводство приходят новые технологии, продукты, кадры, методики, и "Геносервис Руско" видит свою задачу в том, чтобы, освоив их, дать максимум каждому хозяйству для роста. Предприятие поставляет высококачественный генетический материал только от лучших племенных быков-производителей, которые широко используются на фермах Европы, Азии и США.
Конструктивные партнерские отношения с Самарским аграрным университетом, на базе которого проходят многочисленные животноводческие семинары, дают возможность как студентам, так и специалистам других хозяйств не только получить знание современных технологий, но и пройти стажировку в тех хозяйствах, где виден результат племенной работы.
ООО "Геносервис Руско":
г. Самара, ул. Металлургическая, 92
Телефон: +7 846 958 01 14
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Последние комментарии
Там нечего восстанавливать, "всё украдено до нас". Недаром Волков над входом птицефабрики огромный транспарант с десятью заповедями повесил: "не укради..." Всё советское выжато донельзя. "Обшарповскую" не восстанавливать надо, а полностью с нуля строить современное предприятие, и не обязательно в Обшаровке: ну сколько можно на передовом в 1970-е годы советском оборудовании пытаться задарма в 2030 год въехать: технология выращивания и переработки птицы совсем другая. В Обшаровке ни здания, ни оборудование совершенно не пригодны для современного рентабельного производства. Там можно только продолжать воровать: у рабочих – труд, у государства – налоги, у поставщиков – сырьё и услуги, и у всех нас – здоровье и безопасность (там, между прочим, аммиачная холодильная установка), не считая биологического заражения отходами и использования всяких консервантов-ароматизаторов в производстве изделий из мяса птицы.
чтобы цены в рознице были нормальные - уберите кавказцев-перекупщиков и ваших коррумпированных менеджеров по продажам с их откатами
Нужно поддерживать отечественного производителя, тем более, что мы это можем. И дело не только в импортозамещении, а в том, что у нас достаточно ресурсов и возможностей, чтобы производить качественные продукты. И при поддержке банка и его индивидуальных программ это становится намного проще
Это что получается, суд поддержал отъем проданной земли? Добро пожаловать в 90-е?
До 10 тонн молока! Вау! Ну теперь Белоусов весь район 70-тысячный накормит, еще и самарчанам останется. Все деньги на программу, наверное, уже успел освоить 😉