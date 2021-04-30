ООО "Геносервис Руско": племенная работа от А до Я

Более 10 лет племенное предприятие оказывает консультационные услуги молочным фермам в различных технологических циклах производства от кормления, подбора и закрепления быков согласно международным принципам, до воспроизводства, доения, менеджмента и управления на ферме.

Как рассказывает учредитель ООО "Геносервис Руско", кандидат экономических наук, Мария Петухова, основа продуктивности молочного животноводства, которому сегодня уделяется много внимания, не только генотип, но и фенотип животного, который раскрывается путём сбалансированного кормления, комфорта животного и работы персонала.

Сегодня в молочное скотоводство приходят новые технологии, продукты, кадры, методики, и "Геносервис Руско" видит свою задачу в том, чтобы, освоив их, дать максимум каждому хозяйству для роста. Предприятие поставляет высококачественный генетический материал только от лучших племенных быков-производителей, которые широко используются на фермах Европы, Азии и США.

Конструктивные партнерские отношения с Самарским аграрным университетом, на базе которого проходят многочисленные животноводческие семинары, дают возможность как студентам, так и специалистам других хозяйств не только получить знание современных технологий, но и пройти стажировку в тех хозяйствах, где виден результат племенной работы.

ООО "Геносервис Руско":

г. Самара, ул. Металлургическая, 92

Телефон: +7 846 958 01 14

info@genoservisrusko.com

genoservisrusko.com

На правах рекламы