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Зерноуборочный комбайн TORUM 750: для быстрой жатвы без потерь

САМАРА. 30 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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TORUM 750 — производительный и востребованный зерноуборочный комбайн с роторной системой обмолота из линейки агромашин Ростсельмаш.

Фото: предоставлено ООО "Ротор-лизинг"

В сельхозмашине удивительным образом сочетаются высокая производительность и экономичность. Что важно, комбайн лучше аналогов показывает себя на недостаточно сухих фонах.

Высокая производительность начинается с технологии Feed&Boost, реализованной в битерной наклонной камере. Этот агрегат на 20% производительнее и на 15% экономичнее транспортерного именно в сложных условиях — на неравномерных или засоренных фонах. Битеры разравнивают сжатую массу и ускоряют поток, равномерно загружая молотилку.

Грузоподъемность камеры позволяет агрегатировать комбайн с зерновыми жатками до 9 м шириной или 12-рядковыми адаптерами для пропашных культур. За счет единого гидроразъёма время подключения жаток занимает считаные минуты.

Уникальный ротор с вращающейся декой и гидромеханическим приводом — визитная карточка комбайнов TORUM. Вращение деки обеспечивает использование всей ее площади (5,4 м2), а двойной ряд молотильных секций из трех частей — тройной обмолот за один оборот ротора. Зона обмолота и сепарации составляет 360 градусов, в этом МСУ нет мертвых зон, узел самоочищается во время работы.

После МСУ ворох проходит систему очистки площадью 5,2 м². Немногочисленные необмолоченные колоски отправляются в автономное домолачивающее роторное устройство, а чистое зерно — в бункер емкостью 10 500 л.

Александр Минко, ИП Глава КФХ Минко А.И.: "Мы выращиваем пшеницу, подсолнечник и нут на 4 900 га. У нас в парке 9 комбайнов Ростсельмаш: 3 ед. VECTOR и 6 ед. TORUM. Техника надежная, производительная и комфортная в управлении, потому и отдаю ей предпочтение уже который год. Самому первому комбайну уже 10 лет.

В прошлом году приобрели TORUM 750. Он отлично себя показал на уборочной — обмолачивает бережно и нут, и подсолнечник. Ни сора, ни сколов семени, хоть с поля отправляй покупателю. За смену на TORUM 750 собираем все 150-180 тонн. Такой производительности у техники прежде не было. Думаю, в следующем году пару стареньких комбайнов заменить одним новым TORUM 750".

Значительной особенностью модели TORUM 750 является выгрузной шнек, который выносится на угол в 105 градусов. Опустошение бункера занимает рекордные две минуты. Во время выгрузки привод МСУ можно отключать для экономии топлива.

Комбайн комплектуют двигателем Cummins X12 с номинальной мощностью 440 л.с. Мотор экономичный, а за счет оптимального энергопотребления агрегатов и бака емкостью 850 л машина может использоваться без дозаправки длительное время, не останавливая работу в поле.

На комбайне установлена кабина Comfort Cab II с широкой базовой комплектацией: климат-системой, высокой шумо- и пылеизоляцией, холодильным отсеком, пневмоподвеской кресла оператора и дополнительным креслом.

Юрий Щукин, ИП Глава КФХ Щукин Ю.А.: "В нашем хозяйстве почти 3 000 га земли, на которой мы выращиваем подсолнечник, пшеницу и нут. Несколько лет назад купили первый TORUM. Сейчас их у нас три. Почему отдали предпочтение именно этому комбайну? Производительность высокая и вымолачивает отлично.

Про комфорт я уже не говорю, как само собой разумеющееся. Когда техника хорошего качества — урожай будет убран без потерь и вовремя. При высокой урожайности, например, 57 ц/га, как у нас, TORUM 750 может наработать в смену и 200 тонн зерна. Понятно, что при такой нагрузке и топлива расходуется больше, но оно того стоит. Я всем советую приобретать комбайны Ростсельмаш — не прогадаете".

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