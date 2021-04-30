Сельхозстрахование поддерживает стабильность отрасли

Последние два года рынок агрострахования демонстрирует активный рост. Одним из основных драйверов рынка стали усилия Минсельхоза России, направленные на популяризацию агрострахования. И именно эта поддержка обеспечила рост отрасли в целом и особенно АО СК "РСХБ-Страхование", занявшим лидирующие позиции.

Субсидирование агрострахования растет

В начале 2019 года вступили в действие поправки в закон № 260-ФЗ "О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений в Федеральный закон "О развитии сельского хозяйства". Эти поправки сделали условия страхования для сельхозтоваропроизводителей более гибкими. Также были увеличены объемы финансовой поддержки агрострахования. В 2019 году Минсельхоз направил 1,5 млрд рублей на субсидирование сельскохозяйственного страхования, что почти в 2 раза больше, чем в 2018 году. А в 2020 году объем финансирования составил более 2 млрд рублей.

Обманчивая стабильность

Значительный рост выплат стал результатом беспрецедентной ситуации, сложившейся на юге России, когда в одном из ключевых для сельского хозяйства страны регионе — Ставропольском крае — в результате крайне неблагоприятных погодных условий — весенних заморозков и недостатка осадков — произошло повреждение посевов озимых и яровых, что привело к снижению объемов урожая, а местами и полной гибели посевов. Общий объем незастрахованного и застрахованного ущерба сельхозпроизводителям Ставрополья от природных ЧС в 2020 году составил более 3 млрд рублей. Агростраховщики приняли активное участие в разрешении этой ситуации и выплатили хозяйствам края около 1,5 млрд рублей.

Как оказалось, даже в самых благополучных регионах могут возникнуть неблагоприятные погодные условия, приводящие к значительным убыткам. И, с другой стороны, стало ясно, как страховое сообщество решает эти проблемы, обеспечивая непрерывность производственного процесса сельхозтоваропроизводителей.

Эффективное и своевременное урегулирование убытков сделало свое дело — спрос на агрострахование вырос вдвое. В частности, только в декабре 2020 года в Ставропольском крае были заключены договоры агрострахования с премией, превышающей 800 млн рублей. А за весь 2020 год премия по агрострахованию в регионе выросла по отношению к прошлому году более чем в 3,5 раза.

Существуют регионы, где выплаты стабильно высоки. Например, в Самарской области, относящейся к зоне рискованного земледелия, в 2020 году было выплачено 98,8 млн рублей в связи с убытками по урожаю озимых и яровых культур 2019 года уборки, из них 98 млн рублей убытков были оплачены лидером рынка региона — АО СК "РСХБ-Страхование". Также в первом квартале 2021 года акционерное общество выплатило крупнейшему агрохолдингу области более 300 млн рублей в связи с утратой урожая подсолнечника на зерно и ярового ячменя в результате воздействия атмосферной и почвенной засухи. Прошлый год наглядно показал важность страхования как инструмента защиты и поддержки финансовой стабильности.

Очередной этап развития рынка будет связан с введением программы страхования от чрезвычайных ситуаций (ЧС). Законопроект уже прошел первое чтение в Госдуме РФ. Программа страхования от ЧС предусматривает введение в систему агрострахования нового типа полиса, который дополнит уже существующую мультирисковую программу. В ней будут упрощены процедуры, связанные с возмещением убытков, и существенно снижена стоимость полиса. Прежде всего, это должно расширить возможности страхования малых сельхозпроизводителей, которым государство будет субсидировать 80% от стоимости страховой защиты. Страхование от ЧС станет дополнительным драйвером в развитии рынка как раз для тех регионов, где стоимость классического агрострахования с господдержкой достаточно велика для страхователей ввиду высоких рисков возникновения ЧС.

"Цифра" приводит в агробизнес инновации

Что касается приоритетных задач развития агропромышленного комплекса на 2021 год, то одна из них — это интеграция инноваций в агробизнес, предполагающая сбор информации для повышения эффективности сельского хозяйства. Министерство сельского хозяйства Российской Федерации активно продвигает идеи использования цифровых технологий в сфере сельского хозяйства.

Активно развиваются экосистемы, предусматривающие ряд услуг для аграриев. Так, АО "Россельхозбанк" в рамках площадки "Свое фермерство" сделал доступными более 20 сервисов для ведения агробизнеса. В структуру экосистемы входят маркетплейс, который позволяет пользователям выбирать и приобретать товары для ведения сельскохозяйственного бизнеса (удобрения, семена, сельхозтехника, агрохимия и пр.), сервис поиска и подбора персонала, телеветеринария и другие агросервисы для эффективного ведения бизнеса. Также на площадке проходят семинары и live-эфиры с представителями ведущих научно-исследовательских организаций в АПК, профильных ведомств и страховых компаний. Несомненный плюс этих экосистем в том, что это абсолютно бесплатные сервисы, и получить консультацию может фермер из любого населенного пункта.

Что касается оцифровки агрострахования, то наиболее развитым и востребованным Digital-направлением на сегодняшний день является космомониторинг. Он позволяет узнать информацию о состоянии посевов, развитии культур, потребности участка в орошении, удобрениях и обработках. Огромное преимущество использования спутниковых систем для аграриев заключается в их ретроспективности. На основании полученной информации специалисты по сельскому хозяйству могут делать довольно точные прогнозы урожайности.

Страховые компании, в свою очередь, тоже активно используют этот инструмент для оценки состояния сельскохозяйственных культур, составления карт реальной структуры посевов, а также диагностирования последствий опасных природных явлений, таких как засуха, ливни, град, вымерзание, приводящих к гибели посевов.

АО СК "РСХБ-Страхование" за время своего существования накопило уникальный массив данных, есть понимание рисков, сопутствующих ведению сельского хозяйства в условиях нашей страны.

Для информирования сельхозтоваропроизводителей на официальном сайте компании создан специальный раздел "Спроси агроэксперта", в котором любой посетитель может задать вопрос о процессе вегетации растений, эпизоотической ситуации в регионах, мерах по организации ветеринарной защиты и предотвращению заболеваний животных и многом другом.

Для получения консультации достаточно просто заполнить форму на официальном сайте компании www.rshbins.ru/agroexpert/.

Олег Блинков, заместитель генерального директора АО СК "РСХБ-Страхование":

— По итогам 2020 года объем премии, начисленной по страхованию урожая с государственной поддержкой и сельскохозяйственных животных с господдержкой, вырос на 64% и 6% соответственно. Сборы "РСХБ-Страхования" по итогам 2020 года составили 3,3 млрд рублей (+41,4% по сравнению с 2019 годом). Компания демонстрирует лидерство на рынке агрострахования России с долей более 41%. По данным Национального союза агростраховщиков, выплаты по договорам страхования с господдержкой в 2020 году в 4 раза превысили выплаты за 2019 год и составили 2,3 млрд рублей.