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Причиной крупного пожара на дачах под Самарой могло быть неосторожное обращение с огнем Огонь прошел 10 га и уничтожил 14 домов в дачном массиве под Самарой Под Самарой горят дачи и сухая трава За пять дней в Самарской области произошло 128 пожаров из-за сжигания сухой травы В Ставропольском районе 20 человек тушили пожар в частном доме

Пожары Происшествия

Причиной крупного пожара на дачах под Самарой могло быть неосторожное обращение с огнем

САМАРА. 5 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ГУ МЧС России по Самарской области озвучило предварительную причину крупного пожара в дачном массиве около с. Воскресенка - неосторожное обращение с огнем.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области

Напомним, днем 4 мая в дачном массиве "СДТ Металлист" в Волжском районе начался пожар. Горели дачные домики и сухая трава. Очаги возгорания травы находились в разных местах, а сильный ветер способствовал быстрому распространению огня.

Возгорание локализовали в 21:48 на площади 2 га. Ликвидировали пожар только 5 мая в 5:51. В результате огонь прошел 10 га и уничтожил 14 строений. Тушили пожар 136 человек.

Всего за сутки в регионе зарегистрировали 60 природных пожаров, 59 из которых произошли из-за неконтролируемого пала сухой травы.

При этом в Самарской области сохраняется сухая и ветреная погода. Кроме того, в регионе действует особый противопожарный режим.

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Такая издевка читается в вашем тексте "горели оконные рамы на площади два кв. м. " А то, что эти оконные рамы находились в 17-ти этажном доме и что чувствовали люди, которые в нем живут вам не интересно?! Нужно сказать спасибо оперативности пожарных, а не ерничать. Интересно как бы вы отреагировали и что написали, если бы это случилось в вашем доме, под вашим балконом, в 4 часа утра?!

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