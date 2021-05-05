Причиной крупного пожара на дачах под Самарой могло быть неосторожное обращение с огнем

ГУ МЧС России по Самарской области озвучило предварительную причину крупного пожара в дачном массиве около с. Воскресенка - неосторожное обращение с огнем.

Напомним, днем 4 мая в дачном массиве "СДТ Металлист" в Волжском районе начался пожар. Горели дачные домики и сухая трава. Очаги возгорания травы находились в разных местах, а сильный ветер способствовал быстрому распространению огня.

Возгорание локализовали в 21:48 на площади 2 га. Ликвидировали пожар только 5 мая в 5:51. В результате огонь прошел 10 га и уничтожил 14 строений. Тушили пожар 136 человек.

Всего за сутки в регионе зарегистрировали 60 природных пожаров, 59 из которых произошли из-за неконтролируемого пала сухой травы.

При этом в Самарской области сохраняется сухая и ветреная погода. Кроме того, в регионе действует особый противопожарный режим.