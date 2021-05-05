Причиной крупного пожара на дачах под Самарой могло быть неосторожное обращение с огнем

ГУ МЧС России по Самарской области озвучило предварительную причину крупного пожара в дачном массиве около с. Воскресенка - неосторожное обращение с огнем.
Напомним, днем 4 мая в дачном массиве "СДТ Металлист" в Волжском районе начался пожар. Горели дачные домики и сухая трава. Очаги возгорания травы находились в разных местах, а сильный ветер способствовал быстрому распространению огня.
Возгорание локализовали в 21:48 на площади 2 га. Ликвидировали пожар только 5 мая в 5:51. В результате огонь прошел 10 га и уничтожил 14 строений. Тушили пожар 136 человек.
Всего за сутки в регионе зарегистрировали 60 природных пожаров, 59 из которых произошли из-за неконтролируемого пала сухой травы.
При этом в Самарской области сохраняется сухая и ветреная погода. Кроме того, в регионе действует особый противопожарный режим.
Последние комментарии
Крайним решили сделать неугодного!!! Отстаньте от человека!!!! Сейчас вам что надо?! Мстите? Убираете, чтобы не мешал через лес ваши дороги строить? 37-й год решили устроить?!!!!
Вот это подонок. Поджег дом, что бы получить новое жилье. А детей зачем сжигать нужно было!!! Наверно еще и детские пособия с мамашей пропивали скоты!!!
Удивительно, что по документам минвата негорючий материал. По факту очень горючий. Класс Г3. Страшно представить, что было бы если она дошла до применения в утеплении жилого дома или торгового центра. Здание-факел?
человекек не сгорел а зодахнупся
Такая издевка читается в вашем тексте "горели оконные рамы на площади два кв. м. " А то, что эти оконные рамы находились в 17-ти этажном доме и что чувствовали люди, которые в нем живут вам не интересно?! Нужно сказать спасибо оперативности пожарных, а не ерничать. Интересно как бы вы отреагировали и что написали, если бы это случилось в вашем доме, под вашим балконом, в 4 часа утра?!