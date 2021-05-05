Огонь прошел 10 Га и уничтожил 14 домов в дачном массиве под Самарой

В среду, 5 мая, в 5:51, ликвидировали пожар в дачном массиве "СДТ Металлист" в Волжском районе Самарской области на общей площади 2 Га. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Напомним, о возгорании в СДТ стало известно в 14:21. В 14:34 на место происшествия прибыли первые пожарные подразделения. Там горела сухая трава и дачные строения. Существовала угроза распространения пожара из-за порывистого ветра.

По словам замначальника регионального ГУ МЧС Игоря Быкова, в 16:23 пожару присвоили повышенный ранг сложности "№ 2". На борьбу с огнем направили дополнительные подразделения. Всего для ликвидации пожара привлекли 136 человек, 44 единицы техники, в том числе от МЧС России 102 человека и 21 единицу техники. Также был задействован пожарный поезд.

В 21:48 пожар локализовали на площади 2 Га. Погибших и пострадавших нет.

Площадь, пройденная огнем, составила 10 Га, уничтожено 14 дачных строений.