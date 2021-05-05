16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Огонь прошел 10 Га и уничтожил 14 домов в дачном массиве под Самарой Под Самарой горят дачи и сухая трава За пять дней в Самарской области произошло 128 пожаров из-за сжигания сухой травы В Ставропольском районе 20 человек тушили пожар в частном доме При тушении пожара в Тольятти обнаружено тело мужчины

Пожары Происшествия

Огонь прошел 10 Га и уничтожил 14 домов в дачном массиве под Самарой

САМАРА. 5 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 124
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В среду, 5 мая, в 5:51, ликвидировали пожар в дачном массиве "СДТ Металлист" в Волжском районе Самарской области на общей площади 2 Га. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Напомним, о возгорании в СДТ стало известно в 14:21. В 14:34 на место происшествия прибыли первые пожарные подразделения. Там горела сухая трава и дачные строения. Существовала угроза распространения пожара из-за порывистого ветра.

По словам замначальника регионального ГУ МЧС Игоря Быкова, в 16:23 пожару присвоили повышенный ранг сложности "№ 2". На борьбу с огнем направили дополнительные подразделения. Всего для ликвидации пожара привлекли 136 человек, 44 единицы техники, в том числе от МЧС России 102 человека и 21 единицу техники. Также был задействован пожарный поезд.

В 21:48 пожар локализовали на площади 2 Га. Погибших и пострадавших нет.

Площадь, пройденная огнем, составила 10 Га, уничтожено 14 дачных строений.

Гид потребителя

Последние комментарии

Алёна Искра 21 апреля 2021 07:04 В Тольятти подозрение в поджоге городского леса пало на главного экоактивиста

Крайним решили сделать неугодного!!! Отстаньте от человека!!!! Сейчас вам что надо?! Мстите? Убираете, чтобы не мешал через лес ваши дороги строить? 37-й год решили устроить?!!!!

Олег Марфин 15 февраля 2018 15:01 Появилось видео допроса мужчины, признавшегося в поджоге своей квартиры, где погибли его дети

Вот это подонок. Поджег дом, что бы получить новое жилье. А детей зачем сжигать нужно было!!! Наверно еще и детские пособия с мамашей пропивали скоты!!!

Анатолий Янович 14 февраля 2018 16:27 В Самаре 36 человек тушили стеллажи и утеплитель на пр. Кирова

Удивительно, что по документам минвата негорючий материал. По факту очень горючий. Класс Г3. Страшно представить, что было бы если она дошла до применения в утеплении жилого дома или торгового центра. Здание-факел?

Васильев Валерий 29 ноября 2017 17:07 При пожаре в с. Большая Глушица погиб мужчина

человекек не сгорел а зодахнупся

Елена Золина(Коршикова) 06 октября 2017 13:07 В Самаре ночью пожарные тушили оконные рамы в жилом доме

Такая издевка читается в вашем тексте "горели оконные рамы на площади два кв. м. " А то, что эти оконные рамы находились в 17-ти этажном доме и что чувствовали люди, которые в нем живут вам не интересно?! Нужно сказать спасибо оперативности пожарных, а не ерничать. Интересно как бы вы отреагировали и что написали, если бы это случилось в вашем доме, под вашим балконом, в 4 часа утра?!

Фото на сайте

В Самаре произошел хлопок газа и пожар

В Самаре произошел хлопок газа и пожар

В Самаре тушат пожар в бывшем реальном училище

В Самаре тушат пожар в бывшем реальном училище

Пожар на о. Зелененький ликвидирован

Пожар на о. Зелененький ликвидирован

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6