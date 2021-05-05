Огонь прошел 10 Га и уничтожил 14 домов в дачном массиве под Самарой

В среду, 5 мая, в 5:51, ликвидировали пожар в дачном массиве "СДТ Металлист" в Волжском районе Самарской области на общей площади 2 Га. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.
Напомним, о возгорании в СДТ стало известно в 14:21. В 14:34 на место происшествия прибыли первые пожарные подразделения. Там горела сухая трава и дачные строения. Существовала угроза распространения пожара из-за порывистого ветра.
По словам замначальника регионального ГУ МЧС Игоря Быкова, в 16:23 пожару присвоили повышенный ранг сложности "№ 2". На борьбу с огнем направили дополнительные подразделения. Всего для ликвидации пожара привлекли 136 человек, 44 единицы техники, в том числе от МЧС России 102 человека и 21 единицу техники. Также был задействован пожарный поезд.
В 21:48 пожар локализовали на площади 2 Га. Погибших и пострадавших нет.
Площадь, пройденная огнем, составила 10 Га, уничтожено 14 дачных строений.
Последние комментарии
Крайним решили сделать неугодного!!! Отстаньте от человека!!!! Сейчас вам что надо?! Мстите? Убираете, чтобы не мешал через лес ваши дороги строить? 37-й год решили устроить?!!!!
Вот это подонок. Поджег дом, что бы получить новое жилье. А детей зачем сжигать нужно было!!! Наверно еще и детские пособия с мамашей пропивали скоты!!!
Удивительно, что по документам минвата негорючий материал. По факту очень горючий. Класс Г3. Страшно представить, что было бы если она дошла до применения в утеплении жилого дома или торгового центра. Здание-факел?
человекек не сгорел а зодахнупся
Такая издевка читается в вашем тексте "горели оконные рамы на площади два кв. м. " А то, что эти оконные рамы находились в 17-ти этажном доме и что чувствовали люди, которые в нем живут вам не интересно?! Нужно сказать спасибо оперативности пожарных, а не ерничать. Интересно как бы вы отреагировали и что написали, если бы это случилось в вашем доме, под вашим балконом, в 4 часа утра?!