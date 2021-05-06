16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В СОУНБ расскажут о куйбышевских писателях-фронтовиках и их творчестве Искусствовед и блогер Юлия Панкратова выступит с лекцией в Самаре Андрей Олех: "Это будет совсем не похоже на мои предыдущие книги" В СОУНБ откроется "Библиотека грамотности" СОУНБ за год оцифровала около 200 книжных памятников

Литература Культура

В СОУНБ расскажут о куйбышевских писателях-фронтовиках и их творчестве

САМАРА. 6 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 40
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

13 мая в 19:00 в Самарской областной универсальной научной библиотеке (пр.Ленина, 14 а) состоится лекция Георгия Квантришвили "Куйбышевские писатели-фронтовики". Творческая встреча пройдет в рамках проекта "Умный четверг" при поддержке Благотворительного фонда Михаила Прохорова, передает пресс-служба СОУНБ.

На мероприятии выступит самарский литератор, историк, краевед, занимается исследованием истории самарской литературы Георгий Квантришвили.

Поколение писателей-фронтовиков на протяжении трети века составляло основу и костяк Союза писателей СССР. Не было исключением и Куйбышевское отделение этой организации. Изменения в стране, начавшиеся в середине 80-х, возвратили "полочную" литературу, вывели в официальную плоскость множество имен и голосов, словно бы "отодвинув" фронтовиков в тень на последующую треть века. Книги их почти не переиздавались, с каждым годом в библиотеках и на домашних полках оставалось всё меньше прежних экземпляров. 

Георгий Квантришвили своей лекцией постарается восстановить справедливость: напомнит имена и расскажет о судьбах нескольких ярких писателей фронтового поколения, а также познакомит с их книгами. Главными героями обзора станут писатели Куйбышева (Самары) и Тольятти: Владимир Александрович Добрынин, Павел Павлович Вишнев, Виктор Владимирович Кирюшкин, Виктор Сергеевич Балашов, Евгений Евгеньевич Астахов. Этими именами, разумеется, далеко не исчерпывается перечень наших писателей фронтового поколения. Но обзор может послужить стартом для начала знакомства с писателями-фронтовиками из нашего региона, а также поводом для возвращения к этой литературе для тех, кто уже успел ее узнать. 

Вход свободный по предварительной записи по телефону 335-67-12 (Центр поддержки и развития чтения СОУНБ) или по ссылке в "ВК". 

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 04 июня 2018 12:14 Александр Тицкий: "Творческое наследие Пушкина объединяет людей"

Замечательный человек! Таких бы поболе.

Sezyo Sergoney 15 января 2016 17:56 В Волжском районе открыта новая межпоселенческая библиотека

Прекрасно и замечательно, других слов нет!

Елена Мастерова 09 октября 2015 10:49 Людмила Петрушевская: "Самара - это возвращение в места, где мы голодали"

Спасибо

Андрей Кириллов 19 мая 2015 06:47 В Самаре состоится публичная лекция Аси Казанцевой - автора книги "Кто бы мог подумать! Как мозг заставляет нас делать глупости?"

А ведь мозг некоторых (скорее, его отсутствие) заставит туловище пойти на эту "лекцию".

Татьяна Разумова 28 января 2015 17:25 На самарских остановках появятся "Мобильные библиотеки"

Отличный проект! И теперь в нашем городе.

Фото на сайте

Вышел альманах "Самара издалека и вблизи", посвященный 100-летию со дня рождения Льва Финка

Вышел альманах "Самара издалека и вблизи", посвященный 100-летию со дня рождения Льва Финка

В Самаре стартовал фестиваль "Французская осень"

В Самаре стартовал фестиваль "Французская осень"

Ник Перумов презентовал в Самаре первый роман из своего нового цикла “Приключения Молли Блэкуотер”

Ник Перумов презентовал в Самаре первый роман из своего нового цикла “Приключения Молли Блэкуотер”

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6