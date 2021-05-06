В СОУНБ расскажут о куйбышевских писателях-фронтовиках и их творчестве

13 мая в 19:00 в Самарской областной универсальной научной библиотеке (пр.Ленина, 14 а) состоится лекция Георгия Квантришвили "Куйбышевские писатели-фронтовики". Творческая встреча пройдет в рамках проекта "Умный четверг" при поддержке Благотворительного фонда Михаила Прохорова, передает пресс-служба СОУНБ.

На мероприятии выступит самарский литератор, историк, краевед, занимается исследованием истории самарской литературы Георгий Квантришвили.

Поколение писателей-фронтовиков на протяжении трети века составляло основу и костяк Союза писателей СССР. Не было исключением и Куйбышевское отделение этой организации. Изменения в стране, начавшиеся в середине 80-х, возвратили "полочную" литературу, вывели в официальную плоскость множество имен и голосов, словно бы "отодвинув" фронтовиков в тень на последующую треть века. Книги их почти не переиздавались, с каждым годом в библиотеках и на домашних полках оставалось всё меньше прежних экземпляров.

Георгий Квантришвили своей лекцией постарается восстановить справедливость: напомнит имена и расскажет о судьбах нескольких ярких писателей фронтового поколения, а также познакомит с их книгами. Главными героями обзора станут писатели Куйбышева (Самары) и Тольятти: Владимир Александрович Добрынин, Павел Павлович Вишнев, Виктор Владимирович Кирюшкин, Виктор Сергеевич Балашов, Евгений Евгеньевич Астахов. Этими именами, разумеется, далеко не исчерпывается перечень наших писателей фронтового поколения. Но обзор может послужить стартом для начала знакомства с писателями-фронтовиками из нашего региона, а также поводом для возвращения к этой литературе для тех, кто уже успел ее узнать.

Вход свободный по предварительной записи по телефону 335-67-12 (Центр поддержки и развития чтения СОУНБ) или по ссылке в "ВК".