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Транспорт и связь Экономика и бизнес

Tele2 рассказала об онлайн-шествии "Бессмертного полка" через приложение

САМАРА. 7 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Tele2 поддержала всероссийскую акцию "Бессмертный полк". Компания запустила серию stories в своем приложении "Мой Tele2", посвященную онлайн-шествию в память о Великой Отечественной войне. С помощью цифровых инструментов Tele2 вовлекает в событие пользователей приложения, средняя дневная аудитория которого превышает 2,4 млн человек.

В 2021 году всероссийская акция "Бессмертный полк" второй год подряд проходит в онлайн-формате. В 2020 году онлайн-шествие собрало более трех миллионов заявок. Tele2 снова приглашает своих абонентов присоединиться к проекту и почтить подвиги близких, участвовавших в Великой Отечественной войне. Оператор поддержал акцию серией stories в своем приложении "Мой Tele2". Такой выбор канала продвижения обусловлен тем, что ежедневно приложением пользуется более 2,4 млн клиентов, а его аудитория по итогам первого квартала 2021 года достигла 19 млн человек.

Накануне Дня Победы Tele2 рассказывает через приложение о преимуществах онлайн-шествия: формат позволяет пользователю присоединиться к всероссийской акции, в каком бы городе он ни находился. Текст stories напоминает: "Герои живы, пока жива память о них". Одна из страниц "историй" содержит ссылку, которая ведет на сайт "Бессмертного полка".

Чтобы присоединиться к онлайн-шествию, нужно заполнить простую заявку на сайте до 7 мая и добавить фото своего героя — ветерана Великой Отечественной войны. При этом с помощью нейросетей сервис позволяет восстановить детали, цвет фотографии и устранить дефекты. Платформа поможет подготовить коллаж для размещения в соцсетях. Он также станет частью большого видео, которое будет транслироваться на медиаэкранах по всей стране. После заполнения заявки пользователь заранее получит уведомление о том, в какое именно время его героя покажут онлайн. Трансляция шествия начнется 9 мая в 15:00 по местному времени.

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