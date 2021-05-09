Дмитрий Азаров возложил цветы к горельефу "Скорбящей Матери-Родине"

В Самарской области продолжаются памятные мероприятия, посвященные 76-й годовщине Победы Советского Союза в Великой Отечественной войне. По окончании Парада прошло возложение цветов к горельефу "Скорбящей Матери-Родине" в память о ветеранах.

В возложении приняли участие губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, Главный федеральный инспектор по Самарской области Юрий Рожин, председатель губернской думы Геннадий Котельников, депутаты Госдумы от региона Игорь Станкевич, Владимир Гутенев, Леонид Симановский, Александр Хинштейн и Владимир Бокк, представители воинских объединений, общественных организаций, силовых структур, конфессий и политических организаций.

За возложением цветов и венков в знак признательности тем, кто защищал Родину на фронте, ковал оружие Победы в тылу, последовало исполнение гимна Российской Федерации и десятикратный ружейный залп. Завершилась церемония прохождением взвода почетного караула и музыкантов духового военного оркестра.