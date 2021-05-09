Александр Гацкан покинул "Крыльях Советов"

Полузащитник Александр Гацкан завершил свое выступление за "Крыльях Советов". Об этом 37-летний футболист сообщил в прощальном интервью клубному телевидению после заключительного домашнего матча.
Он поблагодарил одноклубников и сотрудников клуба, добавив что у него от команды останутся только хорошие воспоминания.
Напомним, Гацкан перешел в "Крылья" летом 2019 года. Он провел за самарцев 50 матчей, был капитаном. В последних играх не выходил на поле из-за травмы.
Последние комментарии
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!
Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?
Дмитрий Анатольевич мягко говоря лукавит, особенно про выделение 25 000 000, 00 руб. на ремонт поля 3 недели назад. В 2013 году сумма поддержки была 135 000 000,00 руб. А цены растут..... Такому многоуважаемому изданию, прежде чем печатать такую информацию, следовало бы провести журналистское расследование, тем более всю информацию можно найти в достоверных источниках.
С возвращением, Команда!
Дима, ПРИВЕТ))