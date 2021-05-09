Александр Гацкан покинул "Крыльях Советов"

Полузащитник Александр Гацкан завершил свое выступление за "Крыльях Советов". Об этом 37-летний футболист сообщил в прощальном интервью клубному телевидению после заключительного домашнего матча.

Он поблагодарил одноклубников и сотрудников клуба, добавив что у него от команды останутся только хорошие воспоминания.

Напомним, Гацкан перешел в "Крылья" летом 2019 года. Он провел за самарцев 50 матчей, был капитаном. В последних играх не выходил на поле из-за травмы.