Дмитрий Азаров: Жители Самарской области воспринимают трагедию в Казани как личную потерю

Страшная трагедия, которая произошла во вторник, 11 мая, в Казани в гимназии № 175, не оставила равнодушными никого. Горожане выражают скорбь в связи с произошедшей трагедией. Самарцы организовали стихийный мемориал погибшим в Казани.

Вечером 11 мая десятки жителей областной столицы зажгли свечи и возложили цветы на фонтанах улицы Осипенко.

Директор самарской гимназии № 3, участница предварительного голосования "Единой России" Светлана Ильина выразила мнение многих собравшихся, отметив, что, новость о трагедии для нее была страшным шоком, в нее не хотелось верить.

"Мы все помним Беслан и точно были уверены, что такое больше не повторится, но произошло. Отморозок проник в школу и унес жизнь школьников и учителя. Я как человек, имеющий непосредственное отношение к организации безопасности нахождения детей в школах, всегда буду активно продвигать программы, законотворческие инициативы, и проводить мониторинги соблюдения мер безопасности в образовательных организациях. Самара скорбит вместе с Казанью".

Ранее секретарь реготделения Партии "Единая Россия", глава региона Дмитрий Азаров выразил глубокие соболезнования родственникам погибших в Казани, отметив, что каждая человеческая жизнь бесценна, но когда обрывается жизнь ребенка — эта утрата ложится на сердце двойной тяжестью.

Губернатор подчеркнул: "Каждый из нас, жителей Самарской области, воспринимает случившуюся трагедию как личную невосполнимую потерю. Вместе с семьями, друзьями, одноклассниками погибших, вместе со всей страной мы искренне скорбим о жертвах этого чудовищного злодеяния. Вечная память погибшим".

Напомним, утром 11 мая бывший ученик школы № 175 на улице Джаудата Файзи в Казани попал на территорию образовательного учреждения и устроил стрельбу. По данным властей Татарстана, погибли десять человек, в том числе восемь детей, 21 пострадал.

12 мая в Казани объявлено днем траура. Занятия во всех школах города будут отменены.