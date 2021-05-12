16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
"Крылья Советов" получили лицензию на участие в РПЛ Дмитрий Азаров: Жители Самарской области воспринимают трагедию в Казани как личную потерю Дмитрий Азаров и Алексей Русских обсудили сотрудничество в научно-технологической сфере Дмитрий Азаров поручил проверить школы в связи с трагедией в Казани Дмитрий Азаров поздравил ветерана Николая Тарасова с 95-летием и Днем Победы

Губернатор Власть и политика

"Крылья Советов" получили лицензию на участие в РПЛ

САМАРА. 12 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 34
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в своем Инстаграме поздравил ФК "Крылья Советов" с получением прямых путевок в высший дивизион российского футбола.

"Хочу поделиться радостной новостью со всеми болельщиками клуба "Крылья Советов". Клуб "Крылья Советов" сегодня получил лицензию для участия в матчах Премьер-лиги в следующем сезоне. Все сложности преодолены, пришлось предпринять дополнительные усилия, помочь руководству клуба справиться с этой задачей. Хочу поздравить всех болельщиков!" - рассказал глава региона.

Он также добавил, что "Крылья" по праву будут играть в высшем дивизионе российского футбола в следующем году.

"Ну, а сейчас болеем за "Крылья", верим в победу перед финалом Кубка России!" - призвал всех Дмитрий Азаров.

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Миленин 29 апреля 2021 18:28 В Самаре открылся региональный центр "Мой бизнес"

расшифрован термин БИЗНЕС ибн busyness ЗАНЯТОСТЬ просто то чем ты занимаешься облачи в форму госвалидации через ИП

Дмитрий Лакоценин 23 апреля 2021 07:16 В Самарской области разработают проекты под гранты президентского фонда культурных инициатив

нужно искать глобальные темы, а не размениваться на мелочи. Сельские музеи вполне способен потянуть бюджет субъекта на долгосрочное и поэтапное планирование.

Алексей Петров 08 октября 2018 13:31 Дмитрий Азаров предложил самарцам выбрать новое название Фрунзенскому мосту

надо назвать мост - КУЙ-САМ. это от сокращения названия соединяющих районов и названий города Самары и бывшее Куйбышев!

Александр Складчиков 06 октября 2018 15:22 Народный учитель региона Светлана Сысуева: "Пусть каждый ваш ученик становится достойным человеком"

Что так поздно? Это 20 лет назад нужно было сделать!

John Nameless 01 октября 2018 18:58 Дмитрий Азаров обсудил с депутатами Госдумы участие региона в национальных проектах

задача вывести Самарскую область в TOP10 регионов РФ по развитию ИТ в гос секторе приступайте

Фото на сайте

Дмитрий Азаров проинспектировал ход строительства Фрунзенского моста

Дмитрий Азаров проинспектировал ход строительства Фрунзенского моста

Губернатор посетил с рабочим визитом Красноармейский район

Губернатор посетил с рабочим визитом Красноармейский район

Дмитрий Азаров поздравил самарских спасателей с профессиональным праздником

Дмитрий Азаров поздравил самарских спасателей с профессиональным праздником

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6