"Крылья Советов" получили лицензию на участие в РПЛ

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в своем Инстаграме поздравил ФК "Крылья Советов" с получением прямых путевок в высший дивизион российского футбола.

"Хочу поделиться радостной новостью со всеми болельщиками клуба "Крылья Советов". Клуб "Крылья Советов" сегодня получил лицензию для участия в матчах Премьер-лиги в следующем сезоне. Все сложности преодолены, пришлось предпринять дополнительные усилия, помочь руководству клуба справиться с этой задачей. Хочу поздравить всех болельщиков!" - рассказал глава региона.

Он также добавил, что "Крылья" по праву будут играть в высшем дивизионе российского футбола в следующем году.

"Ну, а сейчас болеем за "Крылья", верим в победу перед финалом Кубка России!" - призвал всех Дмитрий Азаров.