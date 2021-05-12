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Литература Культура

В Самаре пройдет поэтический "Пятый.Фестиваль"

САМАРА. 12 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре 14–16 мая пройдет Всероссийский поэтический "Пятый.Фестиваль".

На фестивале соберутся авторы разных возрастов и творческих направлений. География фестиваля включает Великие Луки, Ижевск, Москву, Нижний Новгород, Оренбург, Санкт-Петербург, Саратов, Симферополь, Череповец, Самару, Воронеж, Екатеринбург, Краснодар, Томск, Челябинск, Казань, Красноярск, Ульяновск, Альметьевск, Арзамас, Смоленск, Саранск, Удмуртскую республику, Уфу, Ярославль, Липецк.

Фестиваль предполагает два формата участия — вольный слушатель и участник чтений (с дальнейшей публикацией в сборнике), прошедший литературный отбор при регистрации.

"Цель Фестиваля — собрать активных, пишущих поэтов в одном месте и, с одной стороны, предоставить им возможность получить обоснованную критику в рамках литературных разборов, а с другой — познакомиться с другими поэтами.

У фестиваля нет миссии "зажечь новые звезды", но мы даем возможность авторам на чтениях и разборах отточить свое мастерство. Хочется создать фестиваль для творческих людей, которым интересен мир поэзии, как создателям, так и зрителям — именно поэтому программа мероприятия будет максимально разнообразна", — говорят организаторы.

В течение трех дней проведут более восьми мероприятий: лекции, семинары, фестивальные чтения и разборы текстов. Ключевым событием каждого вечера станут чтения произведений авторов, прошедших предварительный отбор. Также в вечерних чтениях примут участие Алла Поспелова — главред издательства "СТиХИ" и Арсений Ли — один из его основателей.

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